Сегодня 06:36
Дозвіл на виїзд чоловікам 18-23 років

На сайті Ради зʼявився (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57122) текст законопроєкту.

З нього випливає, що обмеження збережуться для тих, кому в поточному та наступному році виповнюється 25 років.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

....

Велика кількість громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше 3-х років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.

Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах.

Таким чином, наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною. Окрім

того, ця заборона провокує пошук шляхів її обходу, які зазвичай пов’язані з порушенням закону.

Таким чином, необхідність перегляду правил виїзду за кордон призовниківі військовозобов’язаних, які не досягли віку призову на військову службу під час мобілізації, є очевидною та не створює істотних загроз з точки зору забезпечення обороноздатності України.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/24872

