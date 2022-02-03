ДПС розробила відеоінструкцію про подання податкової декларації фізичними особами – підприємцями 1 – 2 груп спрощеної системи оподаткування

ДПС розроблено відеоінструкцію «Як подати декларацію за 2021 рік фізичними особами – підприємцями, які обрали 1 – 2 групи спрощеної системи оподаткування».

У відеоінструкції покроково розʼяснюється процес подання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця. Так, зокрема, для подання декларації платникам необхідно мати файли з ключами електронного підпису, знати суму доходу, отриманого від підприємницької діяльності протягом 2021 року, суму сплаченого єдиного податку за рік та суми сплаченого протягом року ЄСВ або суми доходу, з якого ЄСВ розраховувався.

Нагадаємо, що останній день подачі декларацій за 2021 рік фізичними особами – підприємцями, які перебувають на 1 – 2 групі спрощеної системи оподаткування, – 1 березня 2022 року.

Відеоінструкція «Як подати декларацію за 2021 рік фізичними особами – підприємцями, які обрали 1 – 2 групи спрощеної системи оподаткування».

Источник: tax.gov.ua

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