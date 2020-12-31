Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:45
Просмотров: 177

Драчка за власть. Силовые путинские банды схлестнулись в драке за кремлевское кресло

Драчка за власть. Силовые путинские банды схлестнулись в драке за кремлевское кресло

Многие комментаторы отмечают признаки серьезной драчки за власть, которая развернулась внутри российских силовых банд, а именно между ГРУ, ФСБ и СВР. Напряжение внутри правящей банды Путина растет с середины уходящего года.

Так Жириновский, который играет роль ретранслятора нарративов кремлевской верхушки, перечислил фамилии, которые якобы могут стать преемниками Путина.

Он заявил, что на пост главаря Кремля (и это при живом-то Путине, получившем карт-бланш царствования минимум на 12 лет) могут претендовать Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин и Дмитрий Медведев.

В этой четверке трое кандидатуры ключевых представителей силовых банд: ФСБ, ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), СВР, а точнее — Мишустин, Шойгу и Нарышкин.

Медведева тоже не стоит сбрасывать со счетов, т.к. он является фигурой от старой питерской чекистской гвардии в лице Патрушева. Однако, позиции «старой гвардии» явно пошатнулись под напором новых претендентов на властные посты. Особенно после масштабного давления на аппарат Патрушева. А после отправки на пенсию генерала армии Сергея Смирнова — правой руки Патрушева, стул под ним зашатался как никогда ранее.

Михаил Мишустин так же попал под удар, благодаря масштабному вбросу в открытое пространство информации о его экс-зяте Александре Удодове, которым вплотную занялась немецкая прокуратора.

Что у Путина на уме — то у Жириновского на языке, напоминают комментаторы. Поэтому и не удивительно, что в числе претендентов названа фамилия Нарышкина, на которого сейчас осуществляется мощнейший прессинг как со стороны информационных, расследовательских ресурсов ГРУ, так и ФСБ.

Любопытно, что топящие друг друга ресурсы ФСБ и ГРУ, объединились в атаке на главу СВР РФ. А в то время, как Мишустин, Шойгу и Нарышкин схлестнулись в битве за трон, под эгидой неизбежности транзита власти, совершенно не у дел и абсолютно чистый остается Дмитрия Медведев.

Единственное как задевают плацдарм Патрушева, в этой битве пауков не на жизнь, а на смерть, так это косвенными атаками на «смотрящих» с Лубянки.

Комментаторы отмечают, что нынешние разборки внутри банды Путина приобретают больший смысл, нежели буквально полгода назад. При этом не исключено, что в итоге реальным претендентом на кремлевский трон может оказаться совершенно другая никем не неожидаемая фигура.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Донбасі зафіксували новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби: що відомо
Сегодня 09:55    0
Катастрофа в РФ: власти просят жителей не выходить на улицу и не открывать окна
30.12.2020 08:37    1196
Гибридная агрессия РФ в Африке: названы настоящие цели Кремля
30.12.2020 08:09    216
Російські спецслужби не припиняють пошуку шляхів дестабілізації ситуації в Україні
29.12.2020 08:54    190
Кремль: Стратегия брехни
29.12.2020 08:08    244
Неминуемая Гаага: юрист ВСУ о механизмах наказания россиян за военные преступления в Украине
29.12.2020 07:31    214
«Заявления патриарха Кирилла скрывают тревогу о заметно похудевшей церковной казне» – религиовед Сергей Чапнин
28.12.2020 09:17    240
Кровь из глаз: в Алапаевске торжественно открыли новогоднюю елочку
28.12.2020 07:27    600
Американцы пригрозили атаковать российские самолеты и корабли в случае провокаций
27.12.2020 10:36    405
Каждому третьему гражданину РФ денег хватает только на еду: результаты опроса
27.12.2020 07:48    158
Загрузка...
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 