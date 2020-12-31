Драчка за власть. Силовые путинские банды схлестнулись в драке за кремлевское кресло

Многие комментаторы отмечают признаки серьезной драчки за власть, которая развернулась внутри российских силовых банд, а именно между ГРУ, ФСБ и СВР. Напряжение внутри правящей банды Путина растет с середины уходящего года.

Так Жириновский, который играет роль ретранслятора нарративов кремлевской верхушки, перечислил фамилии, которые якобы могут стать преемниками Путина.

Он заявил, что на пост главаря Кремля (и это при живом-то Путине, получившем карт-бланш царствования минимум на 12 лет) могут претендовать Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин и Дмитрий Медведев.

В этой четверке трое кандидатуры ключевых представителей силовых банд: ФСБ, ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), СВР, а точнее — Мишустин, Шойгу и Нарышкин.

Медведева тоже не стоит сбрасывать со счетов, т.к. он является фигурой от старой питерской чекистской гвардии в лице Патрушева. Однако, позиции «старой гвардии» явно пошатнулись под напором новых претендентов на властные посты. Особенно после масштабного давления на аппарат Патрушева. А после отправки на пенсию генерала армии Сергея Смирнова — правой руки Патрушева, стул под ним зашатался как никогда ранее.

Михаил Мишустин так же попал под удар, благодаря масштабному вбросу в открытое пространство информации о его экс-зяте Александре Удодове, которым вплотную занялась немецкая прокуратора.

Что у Путина на уме — то у Жириновского на языке, напоминают комментаторы. Поэтому и не удивительно, что в числе претендентов названа фамилия Нарышкина, на которого сейчас осуществляется мощнейший прессинг как со стороны информационных, расследовательских ресурсов ГРУ, так и ФСБ.

Любопытно, что топящие друг друга ресурсы ФСБ и ГРУ, объединились в атаке на главу СВР РФ. А в то время, как Мишустин, Шойгу и Нарышкин схлестнулись в битве за трон, под эгидой неизбежности транзита власти, совершенно не у дел и абсолютно чистый остается Дмитрия Медведев.

Единственное как задевают плацдарм Патрушева, в этой битве пауков не на жизнь, а на смерть, так это косвенными атаками на «смотрящих» с Лубянки.

Комментаторы отмечают, что нынешние разборки внутри банды Путина приобретают больший смысл, нежели буквально полгода назад. При этом не исключено, что в итоге реальным претендентом на кремлевский трон может оказаться совершенно другая никем не неожидаемая фигура.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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