Дракон дохлому медведю не товарищ

Из-за многолетней негативной кадровой селекции, разрушения научно-исследовательской базы, засилья лизоблюдов и прессинга скудоумных силовиков путинское руководство потеряло инструментарий осознания действительности. Место обоснованных и аргументированных выкладок заняли ложные исторические аналогии и пропагандистские штампы. Кремль превратился в водителя с завязанными глазами, которому подсказки по части управления страной нашёптывают враждующие между собой бездари и рвачи. Россия стремительно несётся вниз в политической иерархии. Происходит это по традиции под байки о стратегическом гении мастера многоходовок.

Ещё 20 лет назад в среде российских реваншистов была популярна концепция ослабления США и утраты Вашингтоном первенства в мировых делах. На эту тему была написана гора беллетристики. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Декларируемая альтернатива гегемонии США – многополюсный мир – так и не оформилась до сегодняшних дней.

Откровенно говоря, поздний Путин стреляет по воробьям, вооружившись тезисом о формировании больших пространств, построенных на взаимодействии взаимодополняющих стран-соседей, как шагу к многополярному мироустройству. Ставка делалась на то, что азиаты присоединятся к восстанию против коллективного Запада и поддержат начатый Москвой "крестовый поход" за традиционализм и самобытность. Но никому ни в Азии, ни в Африке, ни где-либо ещё предложение маргинала не зашло.

Дело в том, что путинскую Россию никто в мире не воспринимает центром влияния, не видит в ней задатки к гегемонии. Наоборот, на лицо разваливающийся симулякр, экспортирующий везде хаос и разрушение. Разве может быть привлекательным непредсказуемый псевдоправославный Талибан с ядерным арсеналом? Тем более, вся верхушка этого монстра – типичные пациенты Канатчиковой дачи без шанса на выздоровление. О каком влиянии Путина можно вести речь, если он пляшет под дудку кадыровского зверинца? Прямо пехотинец Кадырова, а не царь. Путин даже в своей вотчине уже не авторитет, про какую гегемонию можно вести речь?

Плешивого обнуляют по всем фронтам. Украина превратилась в ночной кошмар, ведь сейчас у вторжения нет позитивных вариантов исхода. Придется продавать "отрицательную победу". НАТО расширяется на северных рубежах, и скоро в Финляндии появятся ракеты с ядерным оружием. Такая же перспектива маячит и на турецком направлении.

Дохлый медведь напоролся на остракизм и на просторах Азии. Проблемная, дикая, позорноизгнанная из Европы Россия, смешащая Совбез "боевыми комарами", даже для Китая токсична. В Пекине и слышать ничего не желают о каком-то российском центре влияния. Максимум ей отводят роль неоколониального придатка для подпитки китайского влияния в мире. Попытки северного варвара реализовать аннексию украинской территории через искусственный сепаратизм не по душе Китаю. Хотя там и ожидают в перспективе урвать жирные куски после начала в России гражданской войны.

В ходе ХХ съезда КПК Си Цзиньпин озвучил четкий посыл, что его цель – биполярный мир. Он может наступить к концу ХХI века при ряде условий. В частности, к 2049 году Китай в экономическом плане способен достичь паритета с США, но в военном плане и в смысле "мягкой силы" Пекин остаётся достаточно слаб и может не поспеть. А военные союзы китайцы считают ненадёжными. Да и кто хочет иметь дело с рашистскими мразями?

Исходя из имеющихся вводных, Китаю очень необходимы большие ресурсы на ближних подступах для безопасного и быстрого их освоения. Такой кладовой видится Россия. Уже сейчас идёт работа над проектом кабального договора с РФ с целью превратить ее в вассальное владение.

Китайские красные националисты вынашивают планы разделать труп дохлого российского медведя. Это всего-навсего восстановление исторической справедливости. Месть российским империалистам, унизившим Китай сто лет назад.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/754

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