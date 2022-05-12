Дроны-истребители танков Switchblade могут быть переданы Украине, - Bloomberg

Министерство обороны ведет переговоры с AeroVironment Inc. о покупке 10 новых бронебойных моделей пикирующего дрона-бомбардировщика Switchblade.

«Департамент активно работает над заключением контракта на закупку 10 Switchblade 600», — заявила в среду пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл. «Дата поставки будет определена после заключения контракта».

США обязались отправить в Украину не менее 700 Switchblade, и не менее 100 уже прибыли. Это была модель Series-300 — беспилотники массой 2,5 кг, предназначенные для атаки личного состава и легких транспортных средств. Они могут пролететь около 10 километров и находиться над целью примерно 15 минут.

Новая модель может пролететь более 38 км и продержаться в воздухе более 40 минут, прежде чем атаковать противотанковой боеголовкой.

Источник: https://t.me/u_now/48474

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