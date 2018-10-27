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Дружба шакалів: як СРСР допоміг Гітлеру підготуватися до другої світової війни

Дружба шакалів: як СРСР допоміг Гітлеру підготуватися до другої світової війни

Версальский мир, який був укладений після Першої світової війни, забороняв Німеччині розвивати армію, тож німецьких офіцерів навчали у CРСР

Радянський Союз допоміг Німеччині відновитися після Першої світової. З 1926 до 1931 року Берлін був найбільшим торговим партнером Москви. Завдяки співпраці з СРСР, Німеччина почала відновлювати армію – німецьких офіцерів навчали у Союзі. Особлива ставка робилася на вишколі танкістів і авіаторів. Для підготовки німецьких військовослужбовців Радянський Союз організував навчально-дослідні центри "Липецьк", "Кама", "Томка".

Із приходом до влади Гітлера взаємини не припинилися. Москва та Берлін хотіли переділу Європи. У травні 1933 року Михайло Тухачевський заявив делегації Райхсверу в СРСР: "Не забувайте, що нас роз’єднує наша політика, а не наші почуття, почуття дружби Червоної армії до Райхсверу. Німеччина та СРСР можуть диктувати свої умови всьому світу, якщо ми будемо разом".

Влітку 1933 року німецький генштаб провів військово-штабні навчання, які передбачали спільний з Червоною армією розгром Польщі. До реалізації плану лишалося 6 років.

Источник: 5.ua

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