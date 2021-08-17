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Друкується перша книга про Народних героїв України

Друкується перша книга про Народних героїв України

До видання увійдуть розповіді про 45 героїв, серед яких – військові розвідники

Презентація видання має відбутися напередодні 30-ї річниці Незалежності України. Планується, що до видання обсягом 400 сторінок увійдуть розповіді про 45 героїв, 9 з яких нагороджено цією відзнакою посмертно.

Розповіді побудовано таким чином, щоб читач чув голоси нагороджених, їхні інтонації, особливості мови. Ці розмови дають змогу зрозуміти, що ж такого надзвичайного зробила людина, яка була відзначена народом. Кожна розмова чи нарис про героя – приклад мужності, жертовності та прояву глибинної любові до власної країни.

Книга складається з трьох частин. Перший розділ – розмови з тими захисниками України, які отримали нагороди прижиттєво. Другий розділ присвячений пам’яті загиблих. Волонтери, медики, журналісти, громадські діячі – усі ці люди без зброї в руках, але не менш героїчно і самовіддано захищають країну від ворога. Саме про них ідеться у третьому розділі книги.

Планується, що презентація видання відбудеться 23 серпня ц. р. о 14.00 в актовому залі червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На захід запрошено всіх, чиї розповіді є в книзі, а також родини загиблих Народних героїв.

Источник: gur.gov.ua

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