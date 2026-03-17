Сегодня 06:49
Дітям з інвалідністю підгрупи А виплатять одноразову допомогу

За підтримки UNICEF Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності виплатить одноразову грошову допомогу дітям з інвалідністю підгрупи А.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Йдеться про надання одноразової цільової грошової допомоги у розмірі 6500 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев'яти областях України:

Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Допомога може бути використана на будь-які потреби, пов'язані з підготовкою до зимового періоду, які визначає сім'я, і не обмежується конкретними видами товарів.

Передбачається, що в межах програми допомогу буде надано близько 9 тисячам дітей.

Кошти будуть нараховані на рахунок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, відкритого Мінсоцполітики у НБУ.

Перша група інвалідності має дві підгрупи – А та Б. Вони відрізняються ступенем важкості порушень функцій організму. Належність до першої чи другої підгруп впливає на розмір виплат.

До підгрупи А належать особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, який спричиняє до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі інших осіб і фактичну нездатність до самообслуговування.

Джерело: epravda.com.ua

Читайте ещё:

Нафтогаз домовляється з Румунією про спільну розробку нового газового родовища в Чорному морі, – Reuters
Сегодня 07:03    1
Сіярто погрожує
Сегодня 06:56    12
Співробітника НАБУ, якого на блокпосту в Сумах затримала СБУ, відпустили, — ЗМІ
Сегодня 06:42    23
Результати бойової роботи прикордонників за тиждень
Сегодня 06:27    28
61% українців підтримали б мирну угоду з територіальними компромісами на референдумі, — опитування КМІС
Сегодня 06:16    45
Війна: підсумки тижня
Сегодня 06:10    49
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    65
Оперативна інформація станом на 16:00 16.03.2026 щодо російського вторгнення
16.03.2026 16:14    119
16 березня 2022 року російський літак скинув авіабомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя
16.03.2026 15:15    116
На битву за Венецию из леса выбегают всё более жирные партизаны
16.03.2026 10:30    157
