Дітям з інвалідністю підгрупи А виплатять одноразову допомогу

За підтримки UNICEF Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності виплатить одноразову грошову допомогу дітям з інвалідністю підгрупи А.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Йдеться про надання одноразової цільової грошової допомоги у розмірі 6500 грн для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев'яти областях України:

Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Допомога може бути використана на будь-які потреби, пов'язані з підготовкою до зимового періоду, які визначає сім'я, і не обмежується конкретними видами товарів.

Передбачається, що в межах програми допомогу буде надано близько 9 тисячам дітей.

Кошти будуть нараховані на рахунок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, відкритого Мінсоцполітики у НБУ.

Перша група інвалідності має дві підгрупи – А та Б. Вони відрізняються ступенем важкості порушень функцій організму. Належність до першої чи другої підгруп впливає на розмір виплат.

До підгрупи А належать особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, який спричиняє до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі інших осіб і фактичну нездатність до самообслуговування.

Джерело: epravda.com.ua

