Дієві гарантії світу наблизять припинення вогню і мир в Україні
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
7 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом.
▶️ Зеленський відзначив рішучу налаштованість Трампа і повідомив, що всі учасники зустрічі прагнуть завершити війну якнайшвидше і справедливо.
▶️ Принцип «мир через силу», якого дотримується Трамп у міжнародних справах, співпадає із засадами Плану Перемоги, представленого Зеленським.
▶️ Київ наголошує, що москву можна примусити до чесної дипломатії з позиції сили, а не шляхом поступок, які лише розпалюють апетити агресора.
▶️ Україна прагне миру, але припинення вогню можливе лише за наявності дієвих гарантій для України з боку міжнародної спільноти.
▶️ Схиляння України до «компромісів» з агресором не призведе до миру, а лише дасть росії шанс підготуватися до повторної агресії і нового витку ескалації.
Джерело: https://t.me/spravdi/43477