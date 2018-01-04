Два дебила это — сила (Часть 3)

Собственно, тут даже добавить нечего. Миллер все разложил по полочкам и заложил этот прогноз под собственную репутацию, репутацию Газпрома и репутацию РФ как «энергетической сверхдержавы». Мол – чушь все это и рассуждать тут не о чем. Вот с этого места, «Остапа понесло» и он уже погнал не на шутку.

«Пойдемте дальше. Еще один модный тезис: «Будущее — за возобновляемыми источниками энергии». Очень может быть! Но когда наступит это будущее? В шестидесятых годах прошлого века, после первых полетов в космос, было ожидание, что буквально завтра полет на Луну будет столь же привычным, как поездка на трамвае. Прошло 50 лет, мы продолжаем осваивать космос, но на Луне никто из нас не был, и очевидно, не будет. А трамваи продолжают ходить».

Это сейчас Миллеру можно тихонько шепнуть на ухо всего два слова «Илон Маск» и диарея будет обеспечена часа на два или три, но тогда оратор мог себе позволить поставить виртуальный крест или положить виртуальный болт, на всю возобновляемую технологию получения энергии. Об этом не знали в Норвегии, Швеции, Дании и других странах, где планируют в ближайшее десятилетие полностью отказаться от нефти и газа как энергоносителей.

И как вишенку на торт, Миллер накрошил батон даже на нефть:

«Мы в Газпроме считаем, что у газа прекрасные шансы в конкуренции с нефтепродуктами на их ключевом рынке — рынке газомоторных топлив в сфере транспорта».

Мы приводим речь Миллера потому, что руководство Роснефти выдавало примерно такие же спичи, но оно там время от времени менялось, и поэтому – Миллер является более яркой иллюстрацией того, какие настроения были в Кремле и что он транслировал во внешний мир. Наверняка, в первых числах января 2018 года, эти речи выглядят смешно и глупо. Будь у Миллера и Путина хотя бы толика чести, они бы по очереди застрелились в своих кабинетах, ибо суть их стратегии оказалась тупой и позорной. Каждый ее тезис, каждый довод уже провален практикой. Ничего из прогнозов не сбылось. Картина мира выглядит совершенно иначе и диаметрально противоположно, по ключевым позициям.

Но вернемся к российским обозревателям. Они сами признают, что игры РФ+ОПЕК, привели к незначительному повышению цены на нефть (а через нее и на газ), но нащупали тот порог, до которого опустился американский сланец. Поскольку повышение цены было обусловлено сокращением предложения на рынке, в следствие ограничения объемов добычи нефти, то все, кто не вошел в картель, вполне могли повысить объемы экспорта. Американцы воспользовались именно этой ситуацией и очень быстро наращивают объемы собственной добычи. Себя они уже давно обеспечивают и нефтью, и газом из сланцевых месторождений, но теперь – активно выходят на рынок с экспортным предложением. В общем, РФ+ОПЕК сократили собственные объемы добычи в надежде на регулирование цен, а в итоге – подыграли американским газовикам и нефтяникам. По итогам декабря минувшего года, они уже побили многолетние рекорды добычи, выйдя на показатели в 9,6 млн. бочек в день и стремительно приближаются к абсолютному рекорду 1970 года, кода добывалось в день 10 млн. бочек нефти. В общем, с кремлевских игр, купоны стригут в США.

Все это показывает всю глубину тупости российского руководства, которое проморгало главную угрозу, а потом – выбрало неподходящий инструмент для ее решения. В общем, после того, как деда Вову торжественно вынесут вперед ногами из его кабинета, где-то среди сланцевых полей в Штатах, ему поставят конный памятник с голым торсом.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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