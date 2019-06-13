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Два года безвиза: украинцы съездили в Европу более 30 миллионов раз

Два года безвиза: украинцы съездили в Европу более 30 миллионов раз

За два года безвизового режима украинцы осуществили более 30 миллионов путешествий в страны Европейского Союза.

Как отмечает корреспондент "Прямого" Ольга Кравченко из Борисполя, аэропорт сегодня работает в штатном режиме.

"Украинцы пользуются в течение двух лет безвизом. Только за последний год количество безвизовых поездок в страны Европейского Союза выросло в 5 раз. Ажиотаж вокруг биометрических паспортов спал. С приходом безвиза в Украине появилось много лоукостов. В частности из Борисполя летает лоукост Ryanair, который позволяет за достаточно не высокую цену улететь почти в каждую страну Европейского Союза", - отметила она.

Также корреспондент "Прямого" Наталья Белокудря из Харьковского аэропорта отметила, что более 2 миллионов украинцев осуществили путешествия пользуясь только биометрическим паспортом и осуществили 33 миллиона путешествий.

"В представительстве ЕС в Украине назвали эти цифры феноменальными и сказали, что украинцы на пути необратимой евроинтеграции. В Харькове 2 годовщину получения безвиза мы празднуем небольшой победой. Именно сегодня 11 июня 2019 года впервые харьковчане могут улететь в Париж. Это новое направление для харьковского аэропорта. Стоимость билета всего 100 евро. Лететь всего 4 часа 5 минут", - отметила журналистка.

В свою очередь корреспондент "Прямого" Татьяна Запаря отметила, что после получения безвиза аэропорта Днепра украинцы стали больше летать в страны ЕС.

"Безвиз так безвиз решили днепровцы и стали летать больше. Пассажиропоток в днепровском аэропорту увеличился за первые годы безвиза на 5 тысяч, за следующий год на 30 тысяч. Хотя, у нас не такое многообразие рейсов пока. Когда объявили о безвизе наши граждане ринулись оформлять паспорта. Очереди были просто огромные. Ночью дежурили люди для того, чтобы записаться в электронную очередь", - отметила корреспондент.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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