Два транші від МВФ по 700 мільйонів доларів перенесені на 2021 рік – Марченко

Україна цього року мала б отримати ще 2 транші по 700 млн доларів від МВФ, але вони перенесені на наступний рік.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Перший транш на 2,1 млрд доларів ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по 700 млн доларів цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про 700 млн доларів, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ.

Безумовно, кредитні кошти МВФ Україні потрібні. Але не менш важлива - довіра до України як партнера. Нам важливо бути в цій програмі, сумлінно виконувати взяті на себе зобов’язання і зберегти довірливі відносини. Тому у процесі перемовин робимо кроки, які наближають нас до траншу", - розповів міністр.

За його словами, другий раунд переговорів з МВФ планується в січні.

Вони (місія МВФ - ред.) пішли на різдвяні канікули. Другий раунд буде в січні. На початку січня знову розпочнемо роботу з місією. Обговорюється модальність майбутньої програми, кроки, які маємо зробити, структурні маяки. Обговорюємо період 2022-2023 рр. Яким чином будемо балансувати бюджет, розмір дефіциту. Це нормальна професійна дискусія з експертами, з нашими партнерами", - пояснив Марченко.

За його словами, уряд виконав усі маркери для отримання траншу.

"Ми виконали всі маркери, які стосувалися урядових заходів. Це - ринкове тарифоутворення, трансформація податкової і митної служби. З 1 січня ці два відомства вже працюватимуть у форматі єдиних юридичних осіб. Це також врегулювання проблемних кредитів державних банків, тощо.

Але там є й заходи щодо антикорупції, реформи судової системи, які, скажімо так, лишаються актуальними, однак не залежать тільки від Мінфіну. І у Фонді найбільше наголошують на реалізації саме цих заходів", - додав він.

Нагадаємо:

Усі заплановані зустрічі місії МВФ за 3 дні були проведені і пройшли добре, через дистанційний характер роботи місії і новорічні свята вона може тривати трохи довше звичайних 2 календарних тижнів, заявив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

У понеділок, 21 грудня, Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by - через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку.

Раніше повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми stand-by розпочнеться до новорічних свят - 21-23 грудня.

Місію проведуть в онлайн форматі у зв’язку з ситуацією щодо COVID-19. Після завершення новорічних свят місія поновиться у січні 2021 року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Источник: epravda.com.ua

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