Дванадцятирічний харків'янин Глєб Бондаренко був відзначений у патріотичній акції «Діти-рятувальники — герої війни»

Дванадцятирічний харків'янин Глєб Бондаренко, який під час обстрілу міста Харкова касетними бомбами накрив собою меншого від себе хлопчика, був відзначений у патріотичній акції «Діти-рятувальники — герої війни». Сьогодні, 12 серпня у День молоді, у Маріїнському палаці за участі Президента України Володимира Зеленського та Першої Леді відбулись урочисті заходи нагородження учасників акції. Нажаль Глєб не зміг взяти участь у церемонії, адже він наразі перебуває на лікуванні у німецькій клініці "Шаріте", так, як осколок потрапив йому просто в серце, але він, на щастя, вижив і врятував життя іншій дитині.

Вітаючи дітей-героїв, Президент Володимир Зеленський сказав: «Ви – маленькі, але такі вже дорослі представники нашого величного і мужнього українського народу. Впевнений, що з такими хоробрими та щирими дітьми на Україну чекає прекрасне майбутнє!»

Дітей-героїв привітали також зірки української естради та вручили їм подарунки від себе особисто.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2497

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