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Дводенні переговори путін-Лукашенко. Про що не домовилися диктатори?

Дводенні переговори путін-Лукашенко. Про що не домовилися диктатори?

Вперше в історії після переговорів Лукашенка та путіна ми не просто не побачили прес-релізів. Ми навіть не побачили жодного фото

1. Темою розмов між путіним та Лукашенком може бути тільки війна в Україні та роль Білорусі в цій війні. Всі інші теми навряд чи потребували дводенного безрезультатного (судячи з усього) обговорення.

2. Що міг вимагати путін? Я не вірю в застосування білоруської армії. Єдине, що він міг вимагати - це надання території для можливого повторення 2022 року або ж для роботи білоруських чи псевдобілоруських ДРГ. З великою долею імовірності, можемо допустити, що Лукашенко відмовив. Точно так само, як і відмовив в відновленні роботи ретрансляторів. Ну а про проекти прискореної інтеграції мова зараз взагалі не йде.

3. Сміливість Лукашенка тримається на двох китах: критична залежність росіян від білоруського палива і на жорсткій позиції КНР. 8-8 червня відбувся візит віце-президента КНР Хань Чженя до Мінська, де Лукашенку вручили особисте послання Сі. І це послання , судячи з усього, доволі чітко давало зрозуміти, що Китай вкладається в Білорусь не для того, щоб бути ізольованим від ЄС. Будь-які воєнні дії з території Білорусі, як проти України так і проти європейців, означатимуть закриття кордонів. А це точно не потрібно Китаю. І все це відбувається на фоні того, що найближчим часом ми можемо стати свідками того, як білоруський калій піде через Клайпеду і, можливо, Гданськ в США. Граючи між трьох держав Лукашенко має можливість сказвти путіну «Ні».

4. Що може далі зробити путін, якщо моя гіпотеза правильна і Лукашенко сказав російському президенту «Ні»? Як би це дивно не звучало, в перспективі наступних кількох місяців, нічого. А Лукашенко навпаки, використає цю ситуацію, щоб вчергове загальмувати навіть розмови про транзит влади.

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P.S. Лукашенко внезапно решил улететь в Юго-Восточную Азию. Он посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, сообщили в пресс-службе президента. Зеленский ранее пригрозил ударами по Белоруссии, после чего Лукашенко прилетел в москву на переговоры с путиным, они продлились два дня, их результаты пока не публиковались.

Дводенні переговори путін-Лукашенко. Про що не домовилися диктатори?

Джерело: facebook.com/vadym.denysenko.1

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