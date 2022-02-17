Дворец культуры в Лозовой после реконструкции. Как изменился и понравился ли посетителям?

Стал настоящим украшением города. Так о Лозовском дворце культуры после реконструкции говорят местные жители. Заведение, которое посещает почти тысяча людей, не видело капитального ремонта 40 лет. Кардинальные изменения начались три года назад, и сегодня уже готов финальный результат. Изменениям радуются и самые маленькие посетители. Теперь приходить на занятия по спортивно-балльным танцам, говорит Иван, будет гораздо приятнее.

Иван, школьник

Мені подобається, класно зробили. Світліше стало і ліфт класний. Намного тепліше, раніше ми в кофтах більше ходили, а так можна і в футболках. Змінили вікна, фасад, змінили ліфт, криша. Працює все класно.

Во Дворце культуры разместились 32 коллектива, из них 21 – детский. Даша и Софья занимаются танцами почти 10 лет. Говорят, теперь в помещениях стало гораздо теплее.

Даша и София, школьницы

Очень сильно изменился, если раньше было не очень красиво, то сейчас это современно, стильно, модно. Приятней приходить сюда, радостно смотреть. Сцена красивая в целом. — Тепло стало в помещениях, в артистической и вообще в холле

Тепло нужно не только для уюта и комфорта, но и для того, чтобы мышцы быстрее разогревались, рассказывает тренер Роман Соковиков.

Роман Соковиков, тренер

Снаружи более видно, что сделали фасад, крышу сменили, окна. Благодаря этому помещение стало теплее, уже удобнее заниматься, потому что температура для занятий должна быть достойной, чтобы дети не мерзли, и чтобы лучше грелись мышцы

В рамках программы «Большое строительство» во Дворце культуры сделали вентилируемый фасад, обустроили мембранную кровлю. В здании появились пандусы и лифты для маломобильных групп населения.

Виктор Гаращук, директор Лозовского Дворца культуры

Сам фасад дуже преобразувався і став гарним. І звісно, що енергозбереження стало набагато тепліше. Зараз вся будівля утеплена і перекритий дах мембраною, тому повністю має бути герметичне і утеплене все

Общая площадь реконструированного Дворца культуры – 900 тысяч кв. м, работы обошлись в 48 млн. гривен.

Михаил Харнам, зам. председателя ХОГА

Лозівський міський палац культури завжди був одним з найбільших культурних центрів в громаді. Сьогодні завдяки програмі «Велике будівництво» — це сучасний заклад. В ньому передбачені умови для обслуговування всіх без винятку груп населення

Объемы работ «Большого строительства» в этом году в ХОГА обещают нарастить. Сейчас это 33 объекта – это образовательная, спортивная и культурная инфраструктура.

Агентство Телевидения Новости