Дворник ЖЖОТ. Чем опасны костры из листьев?

Сжигание листьев - одна из традиционных осенних "забав" в Харькове, особенно - среди жителей частного сектора.

По данным сайта BreezoMeter, в Харькове резко ухудшилось качество воздуха. Если на прошлой неделе индекс чистоты воздуха достигал 70 единиц, то сейчас он составляет 38 единиц (низкое качество воздуха). В соцсетях горожане жалуются на дым костров, в которых сжигают листья.

Требования неравнодушных граждан прекратить огненную вакханалию могут натолкнуться на традиционный для жителей культурной столицы вопрос "А шо такое?" Для того же, чтобы объяснить всю зловредность сжигания листьев, зачастую не хватает научно обоснованных аргументов. Поэтому предлагаем памятку для добровольных борцов за чистоту окружающей среды и здоровый образ жизни.

Вред для окружающей среды

Сжигание листьев приводит к загрязнению атмосферы, воды и почвы. При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух выделяется около 9 кг микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений.

Из тлеющих листьев и травы без доступа кислорода выделяется бензопирен – вещество, которое относят к первому классу опасности.

Повышенная опасность заключается еще и в том, что костры могут перерасти в неконтролируемое горение, то есть привести к пожарам.

Опасность для здоровья

Дым от костра содержит в 350 раз больше вредных веществ, чем дым от курения. Тлеющие листья выделяют угарный газ, который блокирует поступление кислорода к тканям организма. При сгорании выделяется углекислый газ и оксид азота. Это может вызвать бронхоспазм, аллергию, кашель, удушье. С дымом в воздух высвобождаются диоксины - одно из самых ядовитых для человека веществ.

Ядовитые газы могут быть источником аллергии и негативно влиять на иммунную систему. В первую очередь, страдают люди пожилого возраста, дети и беременные женщины.

А зачем убирать опавшие листья?

Вопрос, который одним из первых приходит на ум наблюдателю за конфликтом между сжигателями и законопослушными гражданами: "А зачем вообще сгребать опавшие листья в кучи?"

Экологи утверждают, что абсолютно незачем.

Опавшие листья разлагаются в почве и добавляют в нее накопленные за лето минеральные и органические вещества, структурируют почву, улучшают ее качество. Создаются благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры и фауны, которая, с одной стороны, выполняет работу по переработке листьев, а с другой - препятствует развитию патогенных для деревьев организмов (грибковые, бактериальные заболевания деревьев).

Но есть и другие экологи, которые говорят о вредных качествах опавшей листвы.

Городская среда с постоянно увеличивающейся техногенной нагрузкой – крайне загрязненная. Городские зеленые насаждения получают целый комплекс загрязнителей из воздуха, которые проникают в листья. То есть листья – это своеобразный техногенный мусоросборник.

Некоторые наиболее склонные к драматизации специалисты утверждают, что весной листья, пролежавшие зиму на газонах, будут представлять собой спрессованную под снегом корку, прикосновение к которой голыми руками может вызвать ни много ни мало ожог кожи. Оставлять такую подстилку - это скорее вредно, чем полезно для растений.

В большинстве случаев опавшая листва очень быстро становится смесью листьев и разнообразного бытового мусора, который многие горожане бросают под деревья и кустарники. Пластиковые пакеты, обертки, окурки, собачьи экскременты – все это в течение зимы активно накапливается, смешиваясь с листвой, и создает благоприятную среду обитания для крыс и мышей.

В местах большого скопления листьев граждане иногда хоронят трупы домашних животных, выбрасывают строительный мусор.

Как видим, сколько экологов - столько и мнений.

Что делать?

Что же делать, если вы увидели, что некто сгреб в кучу листья и устроил из них костер? Есть истинные пути и ложные.

К первой категории могут быть отнесены такие:

• корректное замечание;

• увещевание;

• краткая, но информативная лекция;

• вызов полиции;

• если сжиганием листьев занимается дворник, обращаться в 15-62.

К ложным путям относятся скандалы с использованием обсценной лексики (особенно в присутствии дам и несовершеннолетних) и драки.

Меч Фемиды

Специальной нормы закона, в которой прописывалось бы наказание именно за сжигание листьев, нет. Поэтому к любителям костров применяется статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов).

В санкционной части статьи говорится о наказании в виде штрафа в размере от 340 до 1360 гривен.

В случае же, если сжигание листьев привело к пожару, включаются иные статьи, в том числе и Уголовного кодекса, в зависимости от тяжести последствий – нанесения вреда имуществу или человеческих жертв.

Зарубежный опыт

Из опавших листьев делают компост – органические удобрения, пользующиеся популярностью у садоводов. Но существуют и иные варианты использования опавшей листвы.

Германия

Немцы не считают уборку листьев осенью обязательной. Но если возникает такое желание, то основным вопросом становится, что делась с собранным "урожаем". В Германии с помощью опавших листьев отапливают квартиры. Во время процесса компостирования аэробные бактерии превращают органическое вещество в тепло и углекислый газ. Температура внутри такой компостной кучи иногда достигает 60 градусов по Цельсию. Это тепло может быть использовано для отопления помещений и нагрева горячей воды.

Австрия

В Вене работает экологически чистый завод по переработке листьев и упавших веток. Завод не только сжигает значительную часть городского мусора, но и вырабатывает тепловую энергию для нескольких районов австрийской столицы: теплом, выделяемым от сжигания мусора, пользуется более 100 тысяч жителей Вены.

США

В Америке листва в парках и садах практически не убирается, так как перегной служит естественным удобрением. Например, в Вашингтоне листья остаются там, где упали. Их измельчают с применением спецтехники, чтобы быстрее и лучше перегнивали.

Собранные на иных участках листья свозят на специальные территории для компоста. На готовом компосте в теплицах выращивают цветочную рассаду.

Великобритания

В одном из крупнейших городов Англии Бирмингеме листья переделывают в "дрова". В городе работает завод по изготовлению поленьев. На изготовление одного полена тратят приблизительно один большой мусорный мешок с листьями.. В конечный продукт добавляют воск – получается 30% воска и 70% листьев. Дрова из листьев используются для отопления домов.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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