Дубилет против проведения переписи населения

Окончательное решение о проведении "живой" переписи населения пока не принято

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил в интервью Радио НВ, что выступает против проведения "традиционной" переписи населения из-за ее "нерентабельности".

По словам чиновника, затраты на ее проведение составят от 3 до 4 млрд грн.

"Это мероприятие, с одной стороны, стоило бы 3 − 4 млрд грн — то есть, какие-то безумные деньги — а с другой стороны, проблема "традиционной" переписи заключается в том, что у нее очень и очень высокая погрешность. То есть, если просто ходить стучаться по квартирам, брать интервью у людей, то наши тестовые переписи, которые мы делали в Киеве, показали, что 25% людей просто не открывают двери", — рассказал Дубилет.

Окончательное решение о проведении "живой" переписи населения пока не принято, добавил он.

"Мое мнение заключается в том, что его не нужно делать — это абсолютно нерентабельная история будет", — отметил министр.

Также Дубилет рассказал, что собирается обсуждать с украинским обществом и представителями Кабинета министров отсутствие, по его мнению, необходимости в проведении "традиционной" переписи.

В случае возникновения потребности в получении тех или иных социологических данных по отдельным регионам и областям, министр предлагает заказывать узконаправленные исследования в соответствии с запросом.

Напомним, что Кабинет министров обнародовал данные о численности населения в Украине по состоянию на декабрь 2019 года. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, количество украинцев составляет 37 млн 289 тысяч человек.

Он уточнил, что озвученная цифра не совсем точная: "К сожалению, эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года".

Распределение по полу, согласно данным подсчета, оказалось следующим — 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин. При этом нет ни одного региона страны, где количество мужчин превышает количество женщин.

Отметим, что данные Кабмина не совпадают с цифрами Государственной службы статистики. По состоянию на 1 декабря 2019 года, численность населения в Украине составила чуть более 41,9 млн человек.

По данным ведомства, в это число вошли все граждане, которые не покидали страну на срок более 12 месяцев.

Источник: delo.ua

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