Дуда дал «добро» на забор между Украиной и Польшей

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который среди прочего предусматривает также строительство забора на границе с Беларусью и Украиной длиной более 1 км.

Внешне забор планируется изготовить похожим на обычные ограждения, что стоят вдоль автодорог, а строиться будет непосредственно возле границы. Закон также предусматривает внесение изменений в некоторые другие законы, в частности - об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел кабанов на территориях под охраной.

Стоимость строительства оценивается в более, чем 37 млн долларов (130 млн злотых), а строить будут в течение 2018-2021 годов.

Источник: petrimazepa.com

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