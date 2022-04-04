Дуда о снимках из Бучи: Это отрицает идею компромисса — Украине нужно оружие

Украине нужны, прежде всего, три вещи - оружие, оружие и еще раз оружие.

Источник: президент Польши Анджей Дуда после публикации фотографий зверств россиян в Буче

Дословно: "Преступники должны быть названы преступниками, привлечены к ответственности и осуждены. Снимки из Бучи отрицают убеждение, что компромисс нужно искать любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны прежде всего три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие".

Предыстория:

● 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

● После этого начала открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.

По материалам: pravda.com.ua

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