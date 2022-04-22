Духоподъемность канула в океане лжи

Ложь – кредо всей путинской верхушки. Чем больше, чаще, бессовестнее ты лжешь, тем больше у тебя шансов вскарабкаться наверх. Двоемыслие, двуличность, двурушничество возведённые в культ, такова триада успешного путиниста. Кремлевские заседатели каждый день преподносят своей черни мастер-классы отборной фальши. Вот сегодня министр обороны Шойгу нагло и хладнокровно врал, вцепившемуся в угол стола великому геополитику, что Мариуполь "взят", тогда как неподконтрольную "Азовсталь" вынёс за скобки. Путин выслушал рапорт и счёл штурм промзоны нецелесообразным, однако бомбежки и обстрелы комбината продолжились с новой силой. Зачем обсуждать "победу" которой нет, зачем объявлять отмену боёв, если они только разгораются с новой силой?

За 57 дней специальной операции сверху не объявили ни одной понятной цели авантюры. Зато все чаще показывают похороны погибших российских оккупантов. Россия погружается в вереницу нескончаемых траурных дней, которые нельзя называть трауром. Матери и отцы должны на камеры славить мудрость Путина, пославшего их отпрысков подыхать на чужбине. Хотя, учитывая трагедии Мариуполя и Бучи, стало ясно что это за зверье, а потому понятно почему вождю совсем не жаль эти отбросы и жертвы абортов. Нужно было 21000 подонков утилизировать, чтобы Путин ввел режим экономии солдатни.

Безграничные ханжество и лицемерие демонстрируют оккупанты и их колаборанты на украинской территории. На руинах людских жилищ и жизней, слизни вроде Пушилина, Чичереной, Стремоусова, Данильченко готовятся с помпой праздновать "9 мая". То какие-то малиновые тряпки вывешивают, то вечные огни зажигалками поджигают, то где-то ими же разбомбленый обелиск побелят. В иступлении рисуют граффити "бабушка с флагом". На кого рассчитана данная тошнотворная некрофилия большая загадка. Тем более сейчас тысячи свежих трупов оккупантов гниют на украинской земле или лежат в моргах безучастно. Миллионы искалеченных жизней, чтобы фашистская чума Чичерина могла раз в год одеть георгиевскую ленточку в Херсоне.

Парадокс только в том, что в отличие от мирной Украины, где много путинской нечисти чувствовало себя вольготно, сейчас на "освобождённых территориях" фронтмены рашизма шаг боятся ступить без охраны чвкашников Вагнера! А что случилось? Не цветами забрасывают, а коктейлями Молотова – вот же беда.

Духоподъемности от похабного вторжения не получилось и в самой России.

На счёт будущего России граждане РФ испытывают страх, грусть, опустошение либо что ещё страшнее равнодушие и пофигизм, будто это не их страна.

Еще бы шок вызвали подсчеты компании Consultancy, что первый месяц войны стоил агрессору 600 млрд долларов! За эти деньги можно было бы купить по новой роскошной квартире 10 млн. россиян. Нет, это тупо. Нужно эти деньги просто сжечь в печах бессмысленной войны. Но тем, кто так считает должно на лбу набить надпись "Склонен к предательству, лжи и обману". Стоп ведь ложь это же идеология Путина и Ко, чем простые россияне хуже-то... Много неправильных вопросов задаёте, но заботливая родина даёт шанс длинною 15 лет, чтобы в местах не столь отдаленных поразмышлять над ответом.

Дабы этого избежать нужно слепо верить фюреру Путину и всему, что он говорит. Если он объявит, что к 9 мая взят Донбасс, то нужно бежать праздновать без относительно результатов перемалываемых где-то в донецких степях путинских контингентов вторжения. Как говорится двоемыслие в помощь.

Источник: https://t.me/sytosokrata/595

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