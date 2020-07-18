Е-реєстр звітів політпартій – важливий крок для того, щоб партії виражали волю виборців, а не окремих осіб – голова НАЗК Новіков

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило Єдиний державний реєстр звітності політичних партій POLITDATA. З 16 липня Реєстр працює в режимі дослідної (тестової) експлуатації.

Чому це важливо?

Одна з функцій НАЗК – контроль за фінансуванням політичних партій. НАЗК має на меті забезпечити їх доброчесність та створити умови, за яких громадяни мають відкритий доступ до інформації про партії. Забезпечення зручного доступу до цих даних цього року особливо важливо у зв’язку з місцевими виборами, що відбудуться 25 жовтня.

“Створення Реєстру – це ще один крок, аби партії стали організаціями, що справді виражають волю виборців, а не є “виборчими проектами”, які фінансуються так званими “фінансово-промисловими групами”, – зазначив Голова НАЗК під час презентації Реєстру.

Переведення звітності в онлайн формат дозволить:

● полегшити процес подання звітності для політичних партій. НАЗК розуміє, що на початку роботи реєстру в партій можуть виникнути складнощі, однак у перспективі е-реєстр економитиме для них багато часу. Після запуску е-реєстру НАЗК надаватиме підтримку партіям щодо роботи з системою.

● спростити доступ громадян до інформації про кошти партій. Зараз НАЗК публікує звіти партій окремими файлами на офіційному сайті, проте онлайн система спростить доступ до цієї інформації, зробить її легшою для розуміння та дозволить отримувати її швидше.

● надасть можливість працівникам НАЗК приділяти більше часу виявленню порушень і роботі з даними, а не з паперами. Зі створенням е-реєстру наші аналітики зможуть витрачати більше часу на безпосередній аналіз звітів та виявлення порушень.

Що далі?

НАЗК планує оперативно ввести Реєстр в промислову експлуатацію – дата впровадження визначатиметься після відгуків партій про роботу з сайтом та відповідних змін до системи.

Через продовження карантину термін звітування політичних партій за І та ІІ квартал також подовжено, тому до впровадження реєстру в промислову експлуатацію НАЗК прийматиме звіти у паперовому вигляді.

Створення реєтру стало можливим за підтримки міжнародних партнерів НАЗК – Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» (SACCI).

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»