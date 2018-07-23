«Единая Россия» призвала пенсионеров выйти из зоны комфорта

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. За принятие документа выступили только члены «Единой России», остальные фракции проголосовали против.

Члены партии, убеждая коллег, почему этот закон необходимо принять, говорили, что нежелание россиян выходить на пенсию позже привычного возраста – вопрос привычки.

– Ранний выход на пенсию для многих не является чем-то сакральным. Для многих, не для всех, конечно, но для многих, это опять-таки вопрос привычки, это зона психологического комфорта. И, что самое смешное, действительно, только психологического, – заявила член «Единой России», депутат Госдумы Елена Ямпольская.

По предложению правительства, к 2024 году возраст выхода на пенсию у женщин составит 63 года, у мужчин – 65 лет. Реформа начнётся уже в 2019 году. Второе чтение документа в Госдуме пройдёт в сентябре 2018 года.

Источник: breakingmad.me

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