Ефективне управління державними фінансами – один із ключових пріоритетів роботи нашого міністерства, - Міністр фінансів Сергій Марченко

16 липня Міністр фінансів Сергій Марченко провів зустріч з делегацією Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ GmbH та Представництва ЄС в Україні.

В рамках проекту сторони обговорили механізми покращення ефективного управління державними фінансами та етапи подальшої співпраці.

«Міністерство фінансів висловлює надзвичайну подяку за підтримку в реалізації реформ, спрямованих на вдосконалення системи управління державними фінансами та процесу децентралізації в Україні. Ми щодня працюємо заради їхнього втілення. Ефективне управління державними фінансами – один із ключових пріоритетів нашої роботи»,- зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко під час звернення до директора програми «Ефективне державне врядування» Томаса Майєра, заступника директора Програми «U-LEAD з Європою Андрея Хорвата, координатора сектору з децентралізації Представництва ЄС в Україні Фредеріка Коена та радника з політичних питань Управління державними фінансами Представництва ЄС в Україні Александри Яновської.

На даний момент проект включає 4 напрями, в кожному з яких окреслені відповідні заходи:

1. Інституційна спроможність щодо управління кадрами та комунікації;

2. Передумови для реалізації стандартів ЄС та міжнародних податкових стандартів;

3. Розвиток державних інформаційних систем та ресурсів, які забезпечують прозорість системи управління державними фінансами, зокрема єдиного веб-порталу використання публічних коштів та інших систем у адмініструванні державної установи «Відкриті публічні фінанси»;

4. Значення та повноваження відповідних учасників у сфері державного фінансового контролю та розбудова діалогу у сфері фінансового нагляду.

Результатами впровадження цих напрямів повинні стати: зміцнення інституційних спроможностей - управління персоналом та комунікації; посилення передумов для впровадження міжнародних стандартів та стандартів ЄС у сфері оподаткування; зміцнення цифрових та правових передумов для зростання охоплення ініціативами прозорості; розроблення рекомендацій щодо значення та повноважень Рахункової палати та Держаудитслужби (Офісу фінансового контролю).

Источник: mof.gov.ua

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