Египет тайно планировал изготовить 40 тыс. ракет и поставить в рф, — WP

Часть секретного документа, датированного 17 февраля, заключает предполагаемые разговоры между президентом Египта и высокопоставленными египетскими военными про планы поставлять в россию артиллерийские снаряды и порох. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси якобы приказал должностным лицам хранить в тайне производство и отгрузку ракет, "чтобы избежать проблем с Западом".

Издание отмечает, что "предоставление оружия рф для войны в Украине стало бы потенциально взрывоопасным гамбитом для Египта, который, несмотря на углубление связей с москвой, остается заинтересованным в партнерстве с США, от которых в течение десятилетий получает более 1 млрд $ в год в виде помощи в области безопасности".

Джерело: https://t.me/vekha/62882

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