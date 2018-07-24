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Экологической катастрофы в Харькове не будет: в ХОГА сообщили, что проблема с запасами хлора в регионе решена

С дефицитом химиката для обеззараживания воды в июле столкнулись сразу несколько регионов Украины. В частности, Кропивницкий, Запорожье и Харьков. Частично - Киевская область. Сразу после того, как на заводе "ДнепрАзот" заявили, что поставки жидкого хлора прекращаются. В качестве основной причины остановки мощностей на заводе назвали повышение цен на природный газ, который является основным сырьем для производства и составляет около 80% в стоимости продукции предприятия. После этой новости вся Украина заговорила об угрозе эпидемиологической катастрофы в Украине, особенно в летний период. В-общем, сообщили вскоре в КП "Харьковводоканал" вопрос о решении проблемы держал в напряжении всех сотрудников предприятия около месяца, в данный момент ситуация стала стабильной. "ДнепрАзот" уже работает и там уже готовы к возобновлению поставок жидкого хлора на Харьковщину.

Виталий Панов, ген. директор КП "Харьковводоканал":

На сегодняшний день, я могу заверить и вас, и всех харьковчан, что эта ситуация вошла в плановый режим. На сегодняшний день предприятие обеспечено жидким хлором и подает качественную воду для жителей города Харькова и Харьковской области.

Ранее глава облгосадминистрации Юлия Светличная сообщила, что в последнее время запасы химического вещества пополняли поставками из Румынии. Таким образом, нехватка хлора не стала критической, отметила губернатор, хотя риски были существенные. Правда, преимущественно - в Харькове, другие регионы области имели достаточное количество запасов реагента, подчеркнула Светличная. Для того, чтобы именно Харьков был первым в очереди на получение хлора, постоянно велись переговоры  вице-премьером Геннадием Зубко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Юлия Светличная, губернатор:

Организация работы и взаимодействие со всеми органами власти, нам дало возможность предупредить ту сложность, которая могла возникнуть в городе Харькове. Повторюсь, что в других городах областного значения и районах Харьковской области были достаточные запасы хлора. проблемы могли возникнуть в городе.

В то же время, в ХОГА говорят, несмотря на то, что сейчас проблема решена, специалисты будут разбираться в причинах существенной нехватки запасов хлора для обеззараживания воды в городе Харькове, чтобы не допустить повторения критической ситуации.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: хлор, хога

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