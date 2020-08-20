Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у І півріччі 2020 року — 1,5 млрд грн

Економічний ефект від роботи НАБУ та САП у І півріччі 2020 року становить понад 1,5 млрд грн. Йдеться про кошти, відшкодовані державним підприємствам добровільно та у результаті позовної роботи, застави, стягнуті в дохід держави з підозрюваних, які порушили обов’язки, а також незаконну компенсацію за оренду житла, повернуту екснардепами.

Крім того, завдяки діям НАБУ і САП понад 753 млн грн вдалося запобігти розкраданню ще на стадії досудового розслідування. Сукупно ця сума перевищує обсяги фінансування інституції у 2020 році.

На підставі матеріалів слідства юристи Національного бюро домоглися анулювання понад 100 незаконних угод державних підприємств на більш ніж 8,36 млрд грн. Відповідні рішення набули законної сили. Далі підприємства можуть розпочинати процес повернення коштів, як, наприклад, вчинило ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60% акцій належать державі). Після того, як суд за позовом НАБУ визнав недійсним договори про переведення боргу та здійсненням зарахувань зустрічних однорідних вимог на 880 млн грн за участю підприємства та низки компаній, ПАТ звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості на свою користь. Загалом підприємству відшкодували майже 360 млн грн, із них у І півріччі 2020 року — 82,69 млн грн.

Зібрані у І півріччі 2020 року докази могли стати основою для подання НАБУ позовів про визнання недійсними ще 7 правочинів, укладених держпідприємствами. Загальна сума цих угод — близько 7,16 млрд грн, із яких 7,144 млрд грн припадає на договори, укладені ПАТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать державній НАК «Нафтогаз України»). Оскільки внаслідок рішення Конституційного Суду України Національне бюро втратило право позовної роботи, відповідні подання скеровуються до САП. Упродовж І півріччя 2020 року САП отримало 3 такі подання стосовно 33 правочинів на понад 7,17 млрд грн.

Активні слідчі дії детективів НАБУ змушують учасників корупційних схем відшкодовувати завдані збитки ще на стадії досудового розслідування. Відтак, після складення восени 2019 року проєктів повідомлень про підозру особам, задіяним у зловживаннях із продукцією ПАТ «Укрнафта», підприємство впродовж грудня 2019–лютого 2020 року отримало понад 600 млн грн від комерційних компаній, ймовірно пов’язаних із акціонерами ПАТ. Кошти надійшли у погашення боргу, який донедавна в «Укрнафті» вважали безнадійним. Загалом упродовж перших 6 місяців 2020 року державним підприємствам відшкодовано майже 688 млн грн.

Показовим є розслідування фактів незаконного отримання компенсацій за оренду житла у Києві колишніми народними депутатами України. Детективи розпочали досліджувати ці обставини у жовтні 2018, а вже влітку 2019 року троє народних обранців визнали, що, дійсно, «помилково» отримали компенсацію та добровільно повернули 160 тис. грн. Впродовж січня-червня цього року ще троє екснардепів добровільно відшкодували понад 1,55 млн грн.

Крім того, НАБУ та САП у суді довели порушення трьома підозрюваними обов’язків, покладених на них. Як наслідок, у дохід держави стягнуто суми з внесених застав у 65,54 млн грн.

Утім, основне відшкодування збитків від корупції стане можливим лише після винесення обвинувальних вироків. Для майбутніх стягнень та конфіскацій майна за клопотаннями НАБУ та САП накладено арешт на численні активи. У справах, які скеровано до суду в І півріччі 2020 року, йдеться про 170 земельних ділянок, близько 30 об’єктів нерухомості, корпоративні права на понад 100 млн грн.

Нагадуємо, у І півріччі 2020 року НАБУ та САП розпочали розслідування 406 кримінальних проваджень, 125 особам повідомлено про підозру, а 33 справи стосовно 50 осіб скеровано до суду.

Источник: nabu.gov.ua

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