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Економічний ефект від діяльності НАБУ та САП у 2020 році сягає майже 2 млрд грн

Економічний ефект від діяльності НАБУ та САП у 2020 році сягає майже 2 млрд грн

Розмір збитків, відшкодованих у кримінальних провадженнях, що розслідують НАБУ та САП, у 2020 році перевищив 1,14 млрд грн. Разом із тим, загальний цьогорічний фінансовий ефект від діяльності антикорупційних відомств сягає 1,93 млрд грн. Окрім безпосереднього відшкодування, він полягає у запобіганні вчиненню корупційних злочинів, стягненні застав підозрюваних, що порушили покладені на них обов’язки, та інших перерахуваннях до бюджету.

Маємо низку випадків, коли учасники злочинів на держпідприємствах відшкодовують завдану шкоду добровільно ще на етапі досудового розслідування. У ІІ півріччі 2020 року сума таких відшкодувань склала понад 370 млн грн. Як приклад, 750 тис. грн відшкодовано Бердянській філії ДП «Адміністрація морських портів України». Це — частина коштів, які ДП незаконно сплатило за непоставлене устаткування.

Упродовж минулих пів року 50 млн грн відшкодував колишній народний депутат України, якого слідство вважає організатором схеми з заволодіння майном Нацгвардії України на 81,64 млн грн; майже 1 млн грн повернув колишній т.в.о. гендиректора ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», які він незаконно розтратив, виплативши премії частині співробітників підприємства. Ці кошти надійшли на спеціальний рахунок держбюджету.

Найменшу шкоду завдає той корупційний злочин, який не відбувся. Тому запобігання розкраданню майна держави — пріоритетний напрямок у роботі детективів та прокурорів. НАБУ та САП мають низку таких успішних прикладів. Один із них — запобігання безоплатному вивезенню 1 845 тонн рутилового концентрату вартістю 52 млн грн із АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». НАБУ і САП ініціювали накладення арешту на сировину в межах досудового розслідування фактів можливих зловживань на держпідприємстві. Загалом, у 2020 році НАБУ та САП запобігли розкраданню ресурсів на державних підприємствах на понад 800 млн грн.

Іноді вже самі слідчі дії детективів і прокурорів стають запобіжником вчинення злочинів. Трапляється також, що вони підштовхують причетних до корупції осіб повертати незаконні ресурси. Так відбулося у розслідуванні фактів зловживань із продукцією АТ «Укрнафта», якій лише за минулий рік повернули 895 млн грн боргу, із них у ІІ півріччі — 290 млн грн.

Нагадуємо, НАБУ та САП розпочали розслідування у 386 кримінальних провадженнях, повідомили про підозру 76 особам, скерували до суду 35 обвинувальних актів стосовно 56 осіб, домоглися відшкодування понад 370 млн грн. Більше про результати роботи НАБУ та САП — у звіті.

Звіт за ІІ півріччя 2020 року https://nabu.gov.ua/report/zvit-druge-pivrichchya-2020-roku

Економічний ефект від діяльності НАБУ та САП у 2020 році сягає майже 2 млрд грн

Источник: nabu.gov.ua

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Темы: набу

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