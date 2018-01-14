"Экономическая ситуация РФ вошла в штопор" (13/01/2018)

1. После «кончины» Резервного фонда правительству осталось раздербанивать национальное благосостояние.

Резервный фонд России приказал долго жить. Накануне Минфин сообщил о его полном обнулении. Больше такого института в российской финансовой системе не существует.

2. Рублёвые облигации УБРиР рухнули в цене вслед за еврооблигациями.

Облигации "УБРиР-5-боб" ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР, Екатеринбург) с начала 2018 года рухнули в цене до 85% от номинальной стоимости.

3.

*Общественник: В Симферополе бюджетников свезли в офис «ЕР» для подписей за Путина.

*В Петербурге студенты заявили, что их заставляют собирать подписи за Путина.

*Оппозиционер: В Таганроге за выдвижение Путина в офисе «ЕР» подписываются работники мэрии.

4. Патриарх Кирилл: Я бы хотел призвать всех принять участие в выборах.

5. Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр.

Кремль подготовил для регионов рекомендации по повышению явки на выборах 2018 года. Среди них — проекты под названием «Большие семейные игры», «Фото на выборах» и школьные референдумы, сообщили источники РБК.

6. Крупные российские нефтяные компании и Ростех разработали свою версию законопроекта об информационных правах акционеров публичных обществ, который значительно снизит подотчетность руководства компаний перед инвесторами.

7. Повышение МРОТ до прожиточного минимума: деньги изымут из региональных бюджетов.

Эксперт: «Данная инициатива — чисто популистский шаг».

8. Власти Сочи решили проблему жилья для учителей, поселив их в подвале школы.

В Сочи в подвале городской школы №4 поселили несколько семей учителей. Управление образования города объяснило, что таким образом в Сочи решается проблема обеспечения жильем востребованных педагогов.

9. "Стрелка" включила Саратов в список бедных и зависимых городов.

В России 85% "бедных и зависимых" столиц регионов находятся в европейской части страны. В их число вошел и Саратов.

10.

*В Петербурге суд признал иноагентом и ликвидировал профсоюз «Рабочая ассоциация». Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о ликвидации межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация».

*«Рабочая ассоциация»: Решение о ликвидации профсоюза — политический заказ.

11. Дагестанцы вышли на очередной митинг против работы НПЗ «Евротэк». Жители села Берикей в Дагестане вышли на митинг с требованием прекратить работу НПЗ «Евротэк». Жители считают, что нефтеперерабатывающий завод несет угрозу их здоровью.

12. Чебоксарская оппозиционерка будет судиться из-за увольнения из детского сада. Известная в Чувашии оппозиционерка Елена Блинова намерена оспорить в суде решение о своем увольнении с работы.

Блинова была уволена с должности воспитателя в детском саду после участия в оппозиционной акции 26 марта 2017 года.

13. СМИ узнали о первой в России покупке электростанции с целью майнинга.

В России впервые совершена покупка электростанции с целью майнинга, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Для добычи криптовалюты может быть использована одна из двух ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, которые предприниматель Алексей Колесник купил у «Т Плюс» Виктора Вексельберга.

14. В России экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии.

Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве российской границы.

15. Ленобласть заполонили фальшивые пятитысячные купюры.

16. Патриарх Кирилл заявил, что безналичный расчет ограничивает свободы человека. Кирилл отметил опасность отказа от наличности.

Патриарх Кирилл рассказал, что считает полный переход к безналичной форме расчетов потенциальным способом «тотально ограничить человеческую свободу».

17. «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы».

Жена футболиста Аршавина пригрозила отрезать пальцы казахстанской модели.

Казахстанская модель Ольга Семенова обвинила супругу знаменитого российского футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину в том, что она угрожала причинить вред здоровью модели. В частности, Казьмина пообещала Семеновой «отрезать пальцы». Жена футболиста также представилась сотрудницей ФСБ и обещала подбросить девушке наркотики.

*Невзоров: Таких, как жена Аршавина, бортпроводницы называют «гламурным быдлом».

18. Омичи жалуются, что им не доходят по почте повестки в суд.

19. Главу чеченского «Мемориала» отправили в СИЗО. Глава чеченского «Мемориала» арестован на два месяца

Глава регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев арестован на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. Ранее председатель Совета при президенте России правам человека Михаил Федотов заявил, что наркотики в машину Титиева могли быть подброшены. США и Германия призвали освободить фигуранта и дать ему право на полноценную защиту.

20. «Мемориал» сообщил об угрозах родным задержанного в Чечне правозащитника.

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

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