"Экономическая ситуация РФ вошла в штопор" (28/12/2017)

1. Российский бизнес поразила эпидемия банкротств. ЦМАКП: Число банкротств в России перевалило за посткризисный максимум.

В России продолжает стремительно увеличиваться количество банкротств среди бизнеса на фоне стагнации экономики и давления налоговых органов, усилиями которых государство латает федеральный бюджет.

В ноябре 1166 компаний признали себя неплатежеспособными и покинули рынок, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Количество банкротств в России штампует рекорды в ежемесячном режиме: предыдущий максимум был установлен в октябре, а ноябрьский показатель стал беспрецедентным за все время кризиса. Он на 5% превысил пик марта 2015 года (в марте 2015-го обанкротилось 1 тыс. 113 коирпний), когда на фоне санкций Запада и обвала цен на нефть российская экономика отправилась в самую продолжительную за 20 лет рецессию.

В относительном выражении (по доле банкротов среди всех зарегистрированных юрлиц) "смертность" бизнеса близка к историческому рекорду, который был поставлен в конце кризисного 2009 года, констатирует ЦМАКП.

«При этом важно отметить, что относительная величина банкротств — за счет снижения общего числа юрлиц — стремительно приблизилась к максимальному значению, зафиксированному в конце кризисного 2009 года», — указывают эксперты.

Число банкротств растет на фоне снижения объемов промпроизводства, торможения восстановления инвестиций в основной капитал, стагнации реальных доходов, подчеркивают в ЦМАКП. Сокращаются прибыли компаний — в январе—сентябре сальдированный финансовый результат российских организаций (прибыль прибыльных минус убыток убыточных) был на 8,8% ниже, чем за тот же период прошлого года. Просроченная задолженность предприятий перед банками увеличивается.

В основном банкротства приходятся на компании из сферы торговли, строительства и операций с недвижимостью.

Число банкротств растет как минимум с начала года, и хотя это "слегка запаздывающий индикатор по отношению к острой фазе кризиса", сейчас "плавное нарастание идет достаточно давно, поэтому мы видим достаточно длительное ухудшение", констатирует руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников.

Спад промышленного производства и сжатие платежеспособного спроса частично объясняют происходящее, говорит он: на бизнес активно давят налоговики.

Статистика Росстата и Минфина подтверждает: за январь-сентябрь прибыль в экономике сократилась на 8,8%, а сборы по налогу на прибыль выросли на треть. Доначисления бизнесу по итогам налоговых проверок за первое полугодие выросли на 20%, до 220 млрд рублей.

Быстрее других "вымирают" компании строительного сектора, который упал на 20% за 3 года кризиса из-за сокращения госзаказа и обвала доходов населения: в третьем квартале признали себя банкротами почти 700 строительных фирм признали себя банкротами, за 9 месяцев - 1951.

Происходящее - лишь верхушка айсберга. Опросы топ-менеджеров показывают, что в предбанкротном состоянии находятся 16-18% всех юрлиц на строительном рынке, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: у них не хватает финансовых ресурсов для оплаты кредитов, а портфель заказов сокращается из квартала в квартал.

Почти на 18% выросло количество банкротств в торговле. В секторе коммерческих услуг неплатежеспособными признали 557 компаний, что является рекордом с 2007 года. Число банкротств в металлурги (55) стало максимальным с 2009 года, в машиностроении (85) - с 2010 года, следует из статистики ЦМАКП.

Банкротится малый и средний бизнес, отмечает основатель консалтинговой компании Sapiens Consulting Святослав Бирюлин.

"У малого и среднего бизнеса доступа к капиталу чаще всего нет. И в ближайшие годы ему не приходится надеяться на улучшение внешней конъюнктуры", - говорит он: предпосылок для того, чтобы нефть подорожала, а капитал подешевел, нет и не предвидится. "Государство последовательно и методично наступает на малый бизнес - от ограничений применения вмененного налога до ЕГАИС и электронных чеков. И в ближайшие годы это наступление, судя по всему, продолжится", - предупреждает Бирюлин.

2. Доля убыточных организаций в РФ выросла почти до 29%.

Доля убыточных организаций в России в январе—октябре 2017 года увеличилась на 0,4 процентного пункта в годовом выражении и достигла 28,8%, следует из оперативных материалов Федеральной службы государственной статистики.

Как отмечает Росстат, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил в январе—октябре на 472,9 млрд рублей меньше показателя годом ранее.

Как уточняет ведомство, за первые 10 месяцев текущего года 13,5 тыс. организаций имели убыток на сумму 1 трлн 338,6 млрд рублей.

3. Россиянам лишь кажется, что цены растут, уверена глава ЦБ Набиуллина.

4. Путин похвалил правительство за подъем экономики и объяснил рост бедности снижением цен на нефть и некоторыми другими причинами, в том числе «внешними ограничениями».

5. Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию.

По сведениям РБК, Дмитрий Ананьев улетел из Москвы в Лондон. ЦБ сообщил о подготовке заявления в правоохранительные органы в связи с выявленными в Промсвязьбанке сомнительными операциями.

6. ЦБ утвердил изменения в план санации "Промсвязьбанка".

Банк России утвердил изменения в план по повышению финансовой устойчивости Промсвязьбанка, говорится в сообщении регулятора.

План подразумевает финансовое оздоровление кредитной организации за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ отмечает, что в соответствии с законодательством утверждение изменений в план - это основание для прекращения обязательств банка по субординированным кредитам, депозитам, займам и облигационным займам, обязательствам перед управляющими работниками и контролирующими Промсвязьбанк лицами.

Ранее ЦБ РФ объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости Промсвязьбанка с использованием денежных средств ФКБС.

7. Банк «Северный кредит» ожидает отзыва лицензии в 2018 году.

Пресс-служба банка сообщила о том, что банковские карты больше не принимаются в терминалах оплаты и банками-партнёрами. Ранее банк сообщил о прекращении финансовой деятельности.

8. Путин объяснил уход водителей из «Газпрома» фразой «сливать нечего».

Президент рассказал о массовом уходе водителей из «Газпрома» после перевода автопарка компании на газомоторное топливо. «Сливать нечего», — объяснил их действия Путин.

9. Академики РАН рассказали Путину о «неработающей системе управления наукой».

10. «Ъ»: главу «Воентелекома» задержали по делу о хищении при поставках спецтехники Минобороны.

Правоохранительные органы задержали главу АО «Воентелеком» Александра Давыдова по подозрению в хищении около полумиллиарда руб. в ходе реализации госконтрактов с Министерством обороны России на поставку радиоэлектроники.

11. Минкультуры: Кобзон больше не эксперт Иосиф Кобзон не включен в новый состав экспертного совета Минкультуры.

12. Как растут цены на перелеты в дни ЧМ-2018.

За перелеты между городами ЧМ по футболу 2018 года в дни, близкие к матчам турнира, уже надо заплатить в среднем на 230% больше, чем за билеты на обычные дни.

Стоимость перелета между городами ЧМ по футболу 2018 в дни турнира подорожала в среднем на 230%. По цене билета в Саранск можно улететь в Токио.

13. У краевых властей нет денег на обслуживание дороги Лидога — Ванино.

В конце октября завершилось строительство автодороги, которое продолжалось в течение 20 лет. Но к моменту сдачи трассу успели не только сделать, но и разбить. На вопрос о плохом техническом состоянии объекта краевые власти отвечают, что денег на ремонт нет.

14. Москвича под дулом пистолета заставили купить iPhone в кредит.

15. Автомобилистов начали пугать «наёмниками Донбасса». Российские мошенники придумали новую разновидность классического способа «развода».

16. У храма Христа Спасителя появится 4-метровый памятник патриарху Кириллу.

17. Санкционные сыры и колбаса прорываются через границу:

Из Финляндии через границу с Россией прорвался микроавтобус без прохождения контроля. По предварительным данным, пострадал сотрудник таможни.

Микроавтобус, направлявшийся из Финляндии, прорвался на российскую границу на таможенному посту «Торфяновка». Автобус прошел погранконтроль, после чего его направили на таможенный досмотр, однако водитель вместо этого въехал на территорию России и скрылся.

Пострадал сотрудник таможенной службы. В настоящее время разыскивают водителя транспортного средства. Не исключено, что, прорываясь через границу, мужчина, сидевший за рулем микроавтобуса, применил оружие.

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

Новости портала «Весь Харьков»