"Экономическая ситуация РФ вошла в штопор" (29/12/2017)

1. В России стало меньше оптимистов.

Количество граждан России, у которых есть оптимистичные ожидания от следующего года, снизилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Выяснилось, что доля оптимистов среди россиян за год снизилась с 33 до 25%. А доля тех, кто не ждет особых перемен в наступающем году, выросла с 38% до 47%.

Наиболее оптимистичные прогнозы россияне строили на 2016 год. «Они ожидали скорых перемен после трудного кризисного 2015 года. Однако ожидаемого улучшения не произошло», — пояснили авторы исследования.

2. Опрос: почти половина россиян не ожидают перемен в 2018 году.

Почти половина россиян не ожидают существенных перемен в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

3. Жизнь за чертой: Без предвыборных подачек государства россиянам из нищеты не выбраться.

20 миллионов россиян живут за чертой бедности. Эту цифру озвучил президент Путин на съезде

«Единой России», назвав ее унизительной. И к этой оценке трудно что-либо добавить — разве тот факт, что подобная цифра, согласно расчетам экспертов РАНХиГС, является рекордно высокой за последние 6 лет. (в комментариях)

4. Российские миллиардеры избавляются от активов в преддверии санкций США.

Российские олигархи начали избавляться от активов в преддверии публикации доклада Минфина США о близких к Кремлю бизнесменах, на которых может распространиться санкционный режим.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Лондонской биржи, крупный пакет акций в золотодобывающей компании Petropavlovsk продал в конце декабря миллиардер Виктор Вексельберг, занимающий 10-ю строчку в российском списке Forbes с состоянием в $12,4 млрд.

Доли в Petropavlovsk продали офшоры, бенефициаром которых является Вексельберг, до сих пор не входивший в санкицонные списки. Один из них - Renova Assets - зарегистрирован на Багамах, а другой - Lamesa Holding S.A. - на Кипре.

Суммарно они избавились от 17,91% акций. Еще 4,42% продал зарегистрированный в Каменске-Уральском Меткомбанк.

Доли миллиардера во второй крупнейшей золотодобывающей компании России, владеющей четырьмя крупными рудниками в Амурской области, перешли к другому офшору - кипрской Fincraft Holdings Ltd.

Официальный представитель холдинга Вексельберга "Ренова" Андрей Шторх подтвердил продажу акций через несколько дней после того, как сам Вексельберг заявил, что не интересуется инструментами для возврата в Россию капитала, которые на фоне угрозы санкций предложил олигархам российский Минфин.

Валютные облигации, которые будут выпущены в 2018 году, чтобы состоятельные россияне могли припарковать размещенные за рубежом деньги, "точно не интересны", говорил Вексельберг.

5. Вексельберг объяснил ненужность антисанкционных евробондов реальному бизнесу.

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг объяснил, почему не интересуется покупкой российских еврооблигаций, с помощью которых состоятельные россияне смогут вывести зарубежные активы из-под угрозы санкций.

6. ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный кредит».

7. Российский бизнес рекордно скупает валюту.

Бизнес и население России наращивают вложения в иностранную валюту. (в комментариях)

8. На Кубани повышают цены на проезд в «Ласточках».

С 1 января в Краснодарском крае и Адыгее вырастет стоимость проезда в пригородных электропоездах. С нового года одна тарифная зона (10 пассажиро-километров) проезда на «Ласточке» будет стоить 25 руб.

Стоимость тарифной зоны на участке Туапсе — Адлер подорожает до 35 рублей, а на участках Адлер — Аэропорт-Сочи, Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт — Роза Хутор — до 50 рублей.

9. Лишь 10% покупателей недорогих новостроек в этом году оплатили квартиру сразу.

Количество покупателей, готовых единовременно оплатить квартиру в новостройке в Московском регионе, снижается год от года. В уходящем году сделки со 100%-ной оплатой составили всего 10% от общего количество покупок новостроек массового сегмента, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость».

По сравнению с докризисным 2013 г., когда квартиру сразу оплачивали 28% покупателей, количество таких сделок сократилось почти в 3 раза. При этом число таких сделок сокращалось каждый год. Так, в 2014 г. стопроцентно оплачивали сделки 26% покупателей, в 2015 г.- 19%, в 2016 г. - 17%.

10. Коммуналка в России дорожает втрое быстрее инфляции.

11. Аксенов: Крым не выдерживает конкуренцию с Турцией.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика по уровню предоставляемых услуг в отелях и пансионатах не выдерживает конкуренцию с Турцией.

«С точки зрения средств размещения конкуренцию пока мы с той же Турцией в общем не выдерживаем», — сказал Аксенов.

12. Профлидер: ТОР не решает проблемы безработицы в Тольятти.

Создание территории опережающего развития (ТОР) в Тольятти не приблизило город к решению проблемы безработицы, считает председатель профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Как рассказал профлидер за определенное время больше горожан теряет рабочих мест, чем трудоустраивается.

13. ЦБ выпускает новые монеты с СКР.

С 28 декабря Центробанк выпускает в обращение несколько видов памятных монет из серебра и недрагоценных металлов. На новых монетах можно увидеть Винни-Пуха и друзей, трех богатырей, а также знак Следственного комитета.

14. Якутские чиновники урезают социальные расходы в пользу новогодних банкетов.

15. Мутко не прошел на чемпионат мира. Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко оставил пост главы оргкомитета предстоящего чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

16. «Компаний в России все меньше и меньше, и все хуже и хуже активы, которые у них остаются».

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов о планах по покупке активов и отношениях с «Роснефтью»

17. «Почта России» на Урале потребовала от сотрудников вернуть по восемь подаренных детям конфет.

Сотрудников «Почты России» на Урале начальство заставило вскрыть подарки, которые были выделены для их детей, и вернуть по восемь конфет.

Источник: facebook.com

Автор: Влад Пономарь

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