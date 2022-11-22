Экономические и социальные новости России

● В России планируется создать аналоги мультимедийных редакторов для работы с видео и фото на замену программам Adobe (Ржунимагу - ред.)

● К центральной канализации подключены чуть более 70% российских домохозяйств, а 18% пользуются выгребными ямами.

● С 1 по 13 ноября 2022 года средний чек в российских ресторанах и барах сократился на 26% в годовом выражении и составил 994 рубля

● У 40% россиян денежные доходы ниже чем у среднего жителя РСФСР в 1991 году.

● Комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрел законопроект, который даст право российским аптекам самостоятельно изготавливать различные лекарственные препараты.

▶️ Цитата дня: "Чтобы увеличить в России рождаемость, женщина должна захотеть рожать" — глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

#Россия #клоуны #распадРФ

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6527

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