Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:21
Просмотров: 86

Экономический фронт. 13 июня

Экономический фронт. 13 июня

● Украинцы смогут получить паспорта за границей (https://economics.segodnya.ua/economics/enews/ukraincy-smogut-poluchit-pasporta-za-granicey-kabmin-vvel-eksperiment-1625539.html). В Кабинете министров Украины решились на экспериментальный проект, который стартует 25 июня. У граждан появится возможность обновить как заграничные, так и внутренние паспорта в представительствах Государственной миграционной службы.

● "Дія" упростила одну из важных процедур для физических лиц-предпринимателей 3-й группы. Теперь подать декларацию плательщика единого налога 2% (https://economics.segodnya.ua/economics/finance/diya-uprostila-odnu-iz-vazhnyh-procedur-chto-teper-dostupno-ukraincam-1625530.html) и уплатить налог можно онлайн в несколько кликов.

● Из Украины запретили вывоз некоторых энергоресурсов (https://industry.segodnya.ua/industry/energetika/iz-ukrainy-zapretili-vyvoz-nekotoryh-energoresursov-chto-popalo-v-spisok-1625516.html), поскольку зима 2022-2023 года будет самой сложной за последние 30 лет. Согласно постановлению Кабмина, теперь нельзя продавать за границу:

уголь;

мазут;

газ;

антрацит;

брикеты;

окатыши;

другие виды твердого топлива, которые добывают внутри страны.

● Водителям скоро не придется стоять в очередях (https://economics.segodnya.ua/economics/avto/voditelyam-ne-pridetsya-stoyat-v-ocheredyah-na-azs-v-minekonomiki-nazvali-glavnoe-uslovie-1625485.html) на заправках – Украина продолжает наращивать запасы горючего. По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, в мае объемы импорта составили 380 тыс. тонн, а в июне ожидают, что закупки возрастут до 600 тыс. тонн.

● Новая учетная ставка 25% (https://economics.segodnya.ua/economics/finance/novaya-uchetnaya-stavka-udarit-po-cenam-k-chemu-gotovitsya-ukraincam-1625477.html) ударит по ценам, и по мнению экспертов, в Украине будет рекордная инфляция. В условиях войны основное потребление населения сместилось в продуктовую корзину, а в перспективе ожидают инфляцию на уровне 25% и больше.

Источник: https://t.me/vekha/41441

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 13.06.2022 щодо російського вторгнення
13.06.2022 19:00    199
288 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
13.06.2022 13:38    180
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06
13.06.2022 13:20    200
Самоотторжение по-российски
13.06.2022 09:48    354
Мы нуждаемся в помощи быстро, потому что каждый день проволочек измеряется кровью украинцев - Резников
13.06.2022 09:37    235
В Харьковской области сегодня отменили эвакуацию с оккупированных территорий
13.06.2022 09:26    283
До Польщі прибув новий Посол України
13.06.2022 09:16    189
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 13 червня
13.06.2022 09:07    170
Рівно вісім років тому Україна звільнила Маріуполь від окупантів
13.06.2022 09:05    224
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 червня 2022 року
13.06.2022 09:00    219
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 