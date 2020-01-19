Экономист назвал условие более обеспеченной жизни пенсионеров в Украине

О необходимости введения многоуровневой пенсионной системы в Украине говорится давно. Ученые и эксперты предоставляли такие рекомендации еще в начале 2000-х. А на государственном уровне этот вопрос поднимали лет 10 назад. Однако дальше разговоров дело пока не шло. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Перед самым Новым годом, 27 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект (№2683), который может дать старт введению второго уровня пенсионного обеспечения - общеобязательного накопительного.

Президент инвестиционного фонда "Универ" Тарас Козак уверен, что это даст возможность увеличить размер пенсий для тех, кто будет осуществлять отчисления в систему обязательного накопительного страхования.

"Этот законопроект только внесен, и он еще наверняка будет претерпевать изменения. Поэтому пока я могу сказать только одно: хорошо, что он внесен в Раду. Внедрение второго уровня пенсионного обеспечения, обязательного накопительного, давно стоит на повестке дня, фактически с 2003 года. И отсутствие такой системы – большая проблема в нескольких аспектах", – говорит эксперт.

Он отметил, что без накопительной системы пенсионеры не могут жить богато.

"В условиях старения населения, экономических кризисов, выезда за границу трудоспособного населения средств в Пенсионном фонде не хватает, и его надо дотировать из бюджета. То есть солидарная система сама по себе не работает", – объясняет экономист.

"Во всех странах уже поняли, что солидарная система не может обеспечить более-менее достойную пенсию. Нужен комплекс из нескольких видов пенсий. Во-вторых, накопительные пенсии – это "длинные" и дешевые деньги в экономике. У нас вот плохие дороги, старые коммуникации – вся инфраструктура городов изношена на 100%. Их надо менять, но где взять на это деньги? У государства таких денег нет. А привлекать инвестиции – дорого, ведь водопровод или канализация окупаются всего за 20 лет", – говорит президент инвестфонда.

Он напомнил, что во многих странах мира используют на эти цели деньги пенсионных фондов, имеющие "длинные" деньги, которые люди платят годами и десятилетиями, но не используют их. К тому же, это дешевые деньги.

"То есть если инфляция 2%, пенсионный фонд готов размещать эти деньги под 3-4%. Такие дешевые деньги больше взять негде. А так, с одной стороны, гражданин будет иметь более надежную инфраструктуру и еще и доходы на свой вклад", – резюмировал Тарас Козак.

Агентство Телевидения Новости