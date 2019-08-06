Екіпажі «айлендів» продовжують навчання 36 українських військових моряків продовжують навчання на базі берегової охорони США в м. Балтімор.

10-тижневий курс складається з теорії та практичних занять на двох катерах типу «Айленд», які минулого року були передані ВМС ЗС України. Час, коли ці кораблі ошвартуються у рідній Одесі, наближається.

Проєкт, що розпочався 5 років тому, буде успішно завершено. Катери типу «Айленд» будуть виконувати завдання двох важливих пріоритетів Стратегії 2035.

Це — ведення спостереження за морською обстановкою, а також охорона портів, рейдів, морських шляхів, об’єктів морської інфраструктури, протимінні дії, патрулювання ділянки моря. Характеристика катера типу «Айленд» дозволяє виконувати ці завдання в усьому Чорному морі та навіть у Середземному.

Важливо, що на додаток до кораблів, цей проект ще й надав ВМС алгоритм отримання кораблів і військової техніки від партнерів у майбутньому.

Інформаційне агентство «АрміяInform»

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»