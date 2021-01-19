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Екіпажі літаків-розвідників взяли участь у першій у поточному році льотній зміні

Екіпажі літаків-розвідників взяли участь у першій у поточному році льотній зміні

Також у заході взяли участь екіпажі літаків СУ-24М та Л-39

У бригаді тактичної авіації імені Петра Франка відбулась перша в новому навчальному році льотна зміна, під час якої льотний склад удосконалював свої навички з техніки пілотування, навігації, польотів за маршрутом та в районі пілотування у складних метеоумовах удень та вночі.

Незважаючи на суворі погодні умови – мороз і сильний вітер, на “відмінно” справились із поставленими завданнями служби та підрозділи із забезпечення польотів.

Під час підбиття підсумків льотної зміни тимчасовий виконувач обов’язків командира бригади подякував підлеглим за високий професіоналізм та якісне виконання поставлених завдань.

Источник: gur.gov.ua

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