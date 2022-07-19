Екс-голова Донецької ОВА став очільником харьківського УСБУ

Очільником Управління Служби безпеки України в Харківській області ним став Олександр Куць. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті президента.

Він — генерал-майор Служби безпеки України. 2009-2014 роках був заступником начальника Головного відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю (ГВ “К”) Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області. З 25 березня 2015 року по 21 серпня 2017 року був начальником Управління Служби безпеки України у Донецькій області.

З 22 червня 2018 по 5 липня 2019 року — голова Донецької обласної державної адміністрації. Згідно з даними аналітиків, під час керівництва Донеччиною Куць виконав понад 80% своїх обіцянок, що стосувалися ремонту доріг та об’єктів інфраструктури області, відкриття ЦНАПів й інклюзивних центрів, забезпечення переселенців житлом тощо.

Також Олександр Куць першим серед очільників регіону на вимогу громадськості ініціював публічний звіт одіозного начальника департаменту екології та природних ресурсів ДонОДА Сергія Натруса, який є фігурантом багатьох антикорупційних розслідувань журналістів.

Раніше була інформація, що Олександр Куць народився в Росії, пізніше її спростували і назвали місцем народження Чернігівщину. За даними “Новинарні”, працюючи з березня 2015 року начальником Донецького УСБУ, Куць викрив трьох зрадників у лавах Донецького УСБУ (в тому числі співробітника контррозвідки і шифрувальника), завербованих російською розвідкою — ними виявилися Олександр Третяк (син ексначальника Луганського УСБУ), Валерій Нікіфоров та Євген Косяк (ексзаступник начальника слідчого відділу Донецького УСБУ).

Під час керівництва Куцем СБУ на Донбасі були ліквідовані бойовики “ДНР” Арсен Павлов (“Моторола”) і Михайло Толстих (“Гіві”), нагадує KT

У березні 2017 року Олександр Куць визнав причетність СБУ до розгону “редуту” противників торгівлі з ОРДЛО біля станції Кривий Торець.

Генерал Куць 2017 року виступив ініціатором об’єднання двох обласних управлінь СБУ — Донецького і Луганського — у єдину структуру. Внаслідок реформи центральний апарат новоствореного об’єднаного ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях був переведений з Маріуполя в безпечний Краматорськ. При Куці 5 жовтня 2017 року на бік “ДНР” перейшов підполковник СБУ Роман Лабусов, який займав посаду заступника начальника 2-го (шифрувального) сектору відділу спецзв’язку Донецького УСБУ.

Крім Харківської області, президент призначив голів УСБУ в чотирьох областях України, де напередодні були звільнені голови: Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Закарпатська.

Нагадаємо, 17 липня Володимир Зеленський усунув від виконання обов’язків голову СБУ, свого давнього друга Івана Баканова. 18 липня він зробив подання до Верховної Ради про його звільнення. Зараз тимчасово виконує обов’язки голови СБУ заступник Баканова Василь Малюк. Верховна Рада звільнила сьогодні Баканова.

Також подана заява про звільнення Генпрокурора Ірини Венедіктової.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив голову УСБУ Романа Дудіна на Харківщині 29 травня, після приїзду до Харкова. За словами глави держави, той не працював на захист міса з перших днів російської війни. Дудін публично говорив, що це наклеп та просив розібратися.

Агентство Телевидения Новости