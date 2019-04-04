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Экс-президент Алжира попросил прощения у народа

Экс-президент Алжира попросил прощения у народа

Снявший с себя полномочия президента Алжира Абдельазиз Бутефлика направил новое послание алжирцам. Об этом сообщает портал Alg24.

Отмечается, что экс-глава государства попросил прощения у народа страны.

"Оставляя свою должность, завершая свой президентский путь, я прошу прощения у своих соотечественников за пренебрежительное к ним отношение", – говорится в послании Бутефлики. 

Он добавил, что это его последнее послание.

"Я прошу у вас прощения, как человек, которому свойственно совершать ошибки, за все упущения, сделанные мною в отношении вас, будь то словом или делом", – говорится в сообщении.

  • В начале марта сообщалось, что 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, выдвинувший свою кандидатуру на пятый срок, находится в критическом состоянии в клинике Женевы. Здоровье Бутефлика ухудшилось на фоне самых крупных за 20 лет акций протеста против его переизбрания главой Алжира.
  • Назначенные на 18 апреля этого года президентские выборы в Алжире перенесли по требованию митингующих. 
  • В конце марта после нескольких недель протестов против Абделя Азиза Бутефлика, начальник штаба армии страны генерал-лейтенант Ахмед Гаед Салах потребовал, чтобы глава государства был объявлен неспособным к управлению страной.
  • 2 апреля Конституционный совет Алжира принял отставку Бутефлики и объявил вакантным пост президента страны.

Источник: focus.ua

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