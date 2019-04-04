Экс-президент Алжира попросил прощения у народа

Снявший с себя полномочия президента Алжира Абдельазиз Бутефлика направил новое послание алжирцам. Об этом сообщает портал Alg24.



Отмечается, что экс-глава государства попросил прощения у народа страны.



"Оставляя свою должность, завершая свой президентский путь, я прошу прощения у своих соотечественников за пренебрежительное к ним отношение", – говорится в послании Бутефлики.



Он добавил, что это его последнее послание.

"Я прошу у вас прощения, как человек, которому свойственно совершать ошибки, за все упущения, сделанные мною в отношении вас, будь то словом или делом", – говорится в сообщении.

В начале марта сообщалось, что 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, выдвинувший свою кандидатуру на пятый срок, находится в критическом состоянии в клинике Женевы. Здоровье Бутефлика ухудшилось на фоне самых крупных за 20 лет акций протеста против его переизбрания главой Алжира.

Назначенные на 18 апреля этого года президентские выборы в Алжире перенесли по требованию митингующих.

В конце марта после нескольких недель протестов против Абделя Азиза Бутефлика, начальник штаба армии страны генерал-лейтенант Ахмед Гаед Салах потребовал, чтобы глава государства был объявлен неспособным к управлению страной.

2 апреля Конституционный совет Алжира принял отставку Бутефлики и объявил вакантным пост президента страны.

Источник: focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»