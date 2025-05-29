Екскомандир «Азова»: до ситуації на Сумщині та Харківщині треба ставитися максимально серйозно

Максим Жорін прокоментував ситуацію на кордоні Сумської та Харківської областей. За словами екскомандира «Азова», до обстановки на цих ділянках треба ставитися максимально серйозно.

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram.

«Накопичених рф сил не вистачить для захоплення всіх областей чи обласних центрів. Задача, скоріш за все, просто зайти вглиб території і використовувати це, в тому числі в переговорному процесі. Будуть розповідати, що могли би і всю область забрати, просто не захотіли – написав військовий.

За словами Жоріна, критичної кількості сил та засобів він поки не спостерігає.

«Але питання зараз не в тому, на скільки кілометрів п***и зайдуть – це просто вже їм додасть в повістку ще дві області», – зауважив екскомандир «Азова».

На думку Жоріна, треба негайно готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами.

«А не сидіти і чекати, поки вже до якогось міста дійдуть», – підсумував він.

Агентство Телевидения Новости