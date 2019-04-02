Эксперты рассказали каким оружием НАТО и США разгромят Россию в случае войны

Издание Business Insider составило список наиболее эффективных вооружений НАТО и США в возможной войне с Россией. Авторы материала опирались на данные представителя Центра новой американской безопасности Джима Таунсенда и сотрудника Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли.

Авиация, танки и противолодочные фрегаты

Главным преимуществом Североатлантического альянса в войне с Москвой названа авиация, передовой силой которой станет новейший американский малозаметный истребитель пятого поколения F-35. В ходе учебных боев он продемонстрировал невероятные успехи даже тогда, когда за его штурвалом находились новички. Ни одна другая машина не сравнится с этим истребителем, обладающим целым рядом высокотехнологичных сенсоров, говорится в материале.

Другой важный авиационный потенциал сосредоточен, по мнению экспертов, в Eurofighter Typhoon – многоцелевом самолете, который, как считают авторы, сможет конкурировать с Су-35 за превосходство небе.

Особые возможности предоставляют бомбардировщики B-52, Lancer B-1B, а также малозаметный B-2 Spirit, способный преодолевать вражескую систему противовоздушной обороны. Все они способны нести как обычные, так и ядерные вооружения, исполняя функцию стратегического сдерживания.

В целом, на вооружении одних только США стоит почти 14 тысяч военно-воздушных аппарата – четверть от численности всех ВВС мира.

Отдельную важную задачу в нейтрализации российского потенциала будет играть современный противолодочный P-8 Poseidon, способный выслеживать и ликвидировать российские субмарины. Его важность определяется тем, что «Россия продолжает полагаться на подводное ядерное сдерживание», говорится в публикации.

В связи с этим авторы обращают внимание на «эффективный противолодочный потенциал НАТО» в целом. Речь идет о специальных фрегатах для ведения подводной войны. Таковые имеются в распоряжении у Италии, Франции, Испании и других стран.

«Они с легкостью обнаруживают подводные лодки и крайне хороши против дизельных субмарин. Эти силы могут быть использованы для уничтожения российских подводных лодок в Восточном Средиземноморье и в Черном море», – заявляют аналитики, добавляя, что аналогичным образом в Северном и Балтийском морях могут действовать против российских подлодок корабли Норвегии и Дании.

Из вертолетов НАТО задействует прежде всего американский Apache, способный «наносить разрушительные удары по колонне бронетехники» с помощью специальных ракет Hellfire, на смену которым вскоре придут новые – еще более эффективные – снаряды. Данные машины прекрасно показали себя на Ближнем Востоке, напоминают авторы.

Главной сухопутной силой Альянса в вероятном противостоянии с РФ станет танк Leopard-2, имеющий репутацию «неуничтожимого». Как ожидается, наряду с американским M1 Abrams и британским Challenger 2, германский Leopard-2 «с легкостью уничтожит большинство российских танков», пишет издание.

Авианосцы и ПВО

Большими возможностями обладают американские авианосцы класса Nimitz, и этот факт был в очередной раз продемонстрирован в ходе последних учений Trident Juncture, когда эта платформа доставила в Норвегию 6 тысяч военнослужащих и десятки палубных истребителей F/A-18 Super Hornets. Именно авианосные группы встанут на передовую линию в возможном конфликте с Россией.

По словам Брайана Кларка из Центра стратегических и международных исследований, американцы, совершающие такой тренировочный марш-бросок через океан, демонстрируют Москве, что без проблем могут задействовать авианосцы в Балтийском регионе.

«Способность Америки проецировать силу посредством развертывания авианосцев не имеет себе равных – в основном благодаря огромным размерам, сложности и режиму подготовки парка авианосцев», – заключает издание, добавляя, что аналогичные платформы есть также у Великобритании и Франции.

В борьбе с российской авиацией и ракетами НАТО задействует систему Patriot, которая уже не раз доказывала свою эффективность в бою и используется ныне по всему миру. Одновременно Альянс разворачивает систему Aegis Ashore – наземный вариант морской противоракетной обороны Aegis. Данное средство, уже неоднократно испытанное на учениях, способно отслеживать и сбивать баллистические ракеты.

Наконец, авторы указывают на наличие у НАТО быстроходных атомных субмарин класса Virginia, которые названы «одними из самых смертоносных в мире». По мнению авторов, эти подлодки «полезны для нанесения ударов крылатыми ракетами по некоторым российским системам противовоздушной обороны», которые располагаются в западном военном округе РФ и ориентированы на воздушное пространство стран Балтии. Это обеспечит авиации Североатлантического союза доминирование в соответствующем регионе.

Хизер Конли в беседе с Business Insider обратила внимание на необходимость нейтрализовать Россию на киберфронте и совершать прорывы в области гиперзвуковых вооружений.

Главным же оружием в борьбе против «путинской России», как ее называет издание, должно стать «единство» Альянса, резюмируют авторы.

«Я всегда сравнивал это с ужином», – рассказал Таунсенд Business Insider, комментируя варианты «блюд», которые могли доставить союзники на театр боевых действий в случае войны с Россией. «Если хозяин хочет пригласить кого-то, то наверняка позовет Соединенные Штаты», – пояснил он, добавив, что США стали бы лидирующей силой в таком конфликте.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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