Экспоненциальное убожество Homo Putinus

"Волшебники" из ВЦИОМ продолжают фиксировать рост "доверия" населения России к плешивому фюреру. По данным свежего опроса Путину верят уже 80,7% респондентов. В тоже время действия кровавого диктатора поддерживают 78,4% россиян. Данные маркеры говорят об очень многом.

Было бы крупным преувеличением списывать всю ответственность за оглашенные результаты исключительно на бойцов социологического фронта, занимающихся приписками и манипуляциями по умолчанию. Аналитики сталкиваются с феноменом народа-садиста, многонационального российского зверья, которое где бы оно не находилось и в какие бы личины не рядилось является носителем ненависти ко всем их окружающим.

Приведенная ВЦИОМ статистика, лишний раз подтверждает тот факт, что россияне и их террористическая верхушка образуют одно целое. Иными словами Путин всеми силами доказывает окружающему миру о существовании коллективной ответственности россиян за бесчеловечные преступления режима. С каждой неделей варварской путинской авантюры против Украины и геноцида украинского народа жажда крови среди населения РФ лишь растет. Тезис о том, что все россияне теперь в одной лодке четко подтвердил сенатор Косачев, призвавший соплеменников к массовой эвакуации из стран Запада, т.к. их там могут поддавать нападкам "отвратительной русофобии".

Он добавил, что кому-то подобная мысль может показаться радикальной, однако ситуация, по его словам, стремительна. «Мы должны быть готовы к любым вариантам», — отметил Косачев. Призывы путинского бюрократа с налетом апокалиптичности правда дают обратный эффект: сотни тысяч россиян наоборот любой ценой бегут из "путин-зоны" в ЕС и сопредельные страны. Видимо это тоже фактор усиления поддержки фюрера, ведь население даже с минимумом мозгов улетучивается, вот и доверие по совокупной выборке растет.

А Кремль только рад от того, как ему удалось высвободить наружу вековое убожество, ущербность и отсталость, накапливающиеся в недрах "глубинного народа" и образующие его подлинное естество. Дабы уяснить почему российская биомасса радуется превращению бурлящих жизнью украинских городов в чернеющие руины нужно взглянуть на условия жизни в замкадье.

Самая большая по площади страна мира представляет собой пространство с культом разрухи, по которому, как зомби, бродят Homo Putinus. Для них, живущих в виртуальной пропагандистской реальности, плевать, что их бренное существование протекает в гадких и грязных городах, поселках и селениях. Часто из достижений цивилизации там только "лампочка Ильича". Да, и то, чтобы был доступ в портал параллельной реальности. Повсеместно нет нормальных дорог, газификации, чистой воды, нормальной еды. Убитая от варварской эксплуатации природных ресурсов экология РФ крайне благоприятствует деградации и негативной селекции. С каждым новым поколением Homo Putinus по экспоненте растет их убожество, которое они, движимые завистью, пытаются выместить на других народах в разных точках мира.

Это обильно сдабривается всеобщим бескультурием. Так называемая "великая русская культура" за годы скрепного путинизма вообще ничего не породила. Из всех дыр рвутся лишь псевдокультурные суррогаты советского прошлого либо пошлый китч. При этом все громче звучат крики: "Нам не стыдно"! Нас же много – аж 80%, и становится все больше.

Однозначно, как показали трагедии Мариуполя и Бучи, путинскому народу ни срам, ни честь, не человечность неведомы. Вместо осознания своей ущербности, Homo Putinus застрял в ней и продолжает, по кажущейся бесконечной рекурсии, уперто и лихо её воспроизводить. При этом приговаривает, запивая паленку: "Живы будем – не помрем", и на этом баста!

Источник: https://t.me/sytosokrata/597

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