Експосол Брінк: США не попередили своїх дипломатів у Києві про зупинку допомоги Україні в березні 2025

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що адміністрація Дональда Трампа не попередила посольство в Києві про зупинку допомоги для України в березні 2025 року. Також США не давали відповідей на питання своїх дипломатів

Про це вона розповіла в інтервʼю Reuters.

За словами Брінк, зупинка американської допомоги стала несподіваною для дипломатів у Києві.

"У мене було 1000 людей, всі цивільні, на землі. І нас захищали українці, які використовували американське та інше обладнання... Коли ми спробували з'ясувати, чому це було зупинено, ми не отримали відповіді", – сказала вона.

Колишня посолка розповіла, що тоді її відомство зверталося до Білого дому, Держдепу та Пентагону за розʼясненнями, адже "ми були дуже стурбовані тим, що це означає не тільки для українців, але й для нашої власної безпеки". Натомість відповідей не було.

Брінк зазначила: її співробітники працювали за лаштунками, аби переконати Вашингтон відновити допомогу Україні. Проте, як додала дипломатка, вона таки не отримала офіційного підвтердження, чому підтримку зупинили.

Водночас за часів президентства Джо Байдена Брінк регулярно брала участь у засіданнях ради для розробки та координації складної воєнної політики між США та посольством у Києві.

Проте вона зазначила, що після повернення Дональда Трампа такі зустрічі припинилися. Замість діалогу Брінк доручили "просто дзвонити людям". Такий спеціальний підхід дипломатка описала як неефективний і непрацездатний у зоні конфлікту, коли російські атаки стали рутиною.

"Ми випереджаємо час на сім годин і майже щоночі перебували в бункері", – додала Брінк.

Джерело: espreso.tv

