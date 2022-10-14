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14.10.2022 17:32
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Електропостачання відновили у Великобурлуцькій громаді

Електропостачання відновили у Великобурлуцькій громаді

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що сьогодні світло з’явилося в смт Великий Бурлук та у 18-ти прилеглих населених пунктах.

Електроенергію вже мають понад 4000 споживачів.

Також заживили місцеву лікарню, школу, каналізаційно-насосну станцію, об’єкт водопостачання та адміністративні будівлі.

Крім того, у громаді також з’явився більш якісний мобільний зв’язок та інтернет.

“Дякуємо нашим енергетикам та вибухотехнікам ДСНС, разом поступово повертаємо деокуповані території до життя!” – сказав Олег Синєгубов.

Як зазначили в “Харківобленерго”, на те, щоб виконати всі ремонтні роботи, знадобилося близько місяця після того, як селище було звільнено від окупантів.

Агентство Телевидения Новости

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