Государство
Перейти к списку новостей
22.05.2019 18:52
Просмотров: 186

Елена Зеркаль продолжит работу в Министерстве иностранных дел

Елена Зеркаль продолжит работу в Министерстве иностранных дел

Заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль продолжает работать на своей должности.

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции", - написала она.

Зеркаль выразила надежду, что дальше будет заниматься Соглашением об ассоциации с ЕС, добиваться безвизового режима с ЕС, договариваться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России.

"Все важные проекты моей профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире. Это длительные процессы, которые требуют выдержки и взвешенности", - написала она.

Она также отметила, что "должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины, а карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами", поэтому, по ее словам, она продолжит реализацию задач и планов в Министерстве иностранных дел.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента, но позже указ пропал с сайта президента.Оказалось, что новоиспеченный президент отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП Украины, поскольку она отказалась от должности. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 