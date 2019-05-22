Елена Зеркаль продолжит работу в Министерстве иностранных дел

Заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль продолжает работать на своей должности.

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции", - написала она.

Зеркаль выразила надежду, что дальше будет заниматься Соглашением об ассоциации с ЕС, добиваться безвизового режима с ЕС, договариваться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России.

"Все важные проекты моей профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире. Это длительные процессы, которые требуют выдержки и взвешенности", - написала она.

Она также отметила, что "должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины, а карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами", поэтому, по ее словам, она продолжит реализацию задач и планов в Министерстве иностранных дел.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента, но позже указ пропал с сайта президента.Оказалось, что новоиспеченный президент отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП Украины, поскольку она отказалась от должности.

Агентство Телевидения Новости