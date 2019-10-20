Елладська церква внесла у диптих ім'я предстоятеля ПЦУ Епіфанія

Як наголосив нардеп Павленко, це свідчить про фактичне визнання Православної церкви Українигрецькою церквою

На літургії Елладської Церкви у Салоніках виголосили ім'я предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Про це повідомив у Facebook народний депутат від "ЄС" Ростислав Павленко.

Нардеп за часів президентства Петра Порошенка був причетний до процесу переговорів щодо надання Томосу. Він наголосив, що це свідчить про фактичне визнання ПЦУ грецькою церквою. Відбулося це під час спільної літургії Константинопольського патріарха Варфоломія та предстоятеля Елладської Православної Церкви архієпископа Ієроніма.

"Елладська церква внесла до диптиху ім'я предстоятеля Православної церкви України. Вперше ім'я блаженнійшого Епіфанія було згадано під час великого входу на божественній літургії у Салоніках, під час співслужіння святійшого Патріарха Вселенського Варфоломія та блаженнійшого архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма. Відтепер Елладська церква вступила до канонічного спілкування з ПЦУ. Визнання ПЦУ Церквою Еллади відбулося", – написав він.

Источник: 5.ua

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