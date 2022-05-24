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24.05.2022 19:06
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Енергетики частково заживили Кулиничі, Елітне та Бражники

Енергетики частково заживили Кулиничі, Елітне та Бражники

Енергетики частково відновили електропостачання ще у трьох населених пунктах Харківського району – Кулиничах, Елітному та Бражниках. Про це повідомили у прес-службі АТ «Харківобленерго».

«Замінено пошкоджені вибухами проводи та опори, упорядковано розбите уламками енергетичне обладнання. Наразі понад триста місцевих жителів – уже з електрикою. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються», – зазначили на підприємстві.

Крім того, у селищі Вільхівка фахівці АТ «Харківобленерго» відновлюють розбиту внаслідок бойових дій електропідстанцію.

«Здавалося б, на обладнанні не залишилося жодного живого місця, проте наші працівники – справжні професіонали. Кілька днів – і трансформатори знову запрацюють», – наголосили в обленерго.

Енергетики працюють у супроводі саперів, які перевіряють місця ремонтів на наявність мін та снарядів, що не розірвалися.

Нагадаємо, 17 травня «Харківобленерго» повідомляло про відновлення електропостачання в деяких населених пунктах Дергачівського, Чугуївського, Харківського, а також Золочівського району, які сильніше за інших постраждали від ворожих обстрілів.

Агентство Телевидения Новости

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