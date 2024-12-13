Енергетики по-новому відключатимуть світло для українців

"Укренерго" заявив про рішення встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень для населення в усіх областях

Що зміниться:

● кожна черга графіків буде додатково розділена на дві підчерги — для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області;

● на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин;

● кожна група споживачів отримає чіткий час, коли їй вимикатимуть світло

Джерело: https://t.me/znua_live/180892

Новости портала «Весь Харьков»