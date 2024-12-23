Енергетики відремонтували високовольтну лінію на Харківщині

В Ізюмському районі відремонтували високовольтну лінію, зруйновану у квітні 2022 року.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Фахівці Лозівського високовольтного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили в Ізюмському районі повітряну лінію (ПЛ) 35 кВ, яка була зруйнована внаслідок бойових дій ще на початку повномасштабного вторгнення.

«Для того, щоб її відновити, потрібно було встановити майже півсотні нових опор, змонтувати 35 км проводу, замінити близько 700 ізоляторів. Перед тим, як стати до роботи, звичайно, потрібно було дочекатися розмінування траси лінії електропередачі. Сапери працювали над вирішенням цієї задачі у 2023 році. Протягом наступного періоду ми накопичували матеріали для відновлення електромережі. Завдяки гуманітарній допомозі – матеріалам, які були надані для відновлення цієї ПЛ у повному обсязі, вдалося виконати всі роботи та включити лінію під напругу», – зазначив Дмитро Касьян.

За його словами, головна функція цієї високовольтної лінії – забезпечення надійного та сталого електропостачання цілого ряду населених пунктів, які знаходяться в зонах обслуговування Ізюмського та Барвінківського районів електричних мереж.

Агентство Телевидения Новости