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Энергоатом окончательно отказался вывозить отработавшее ядерное топливо в РФ

Энергоатом окончательно отказался вывозить отработавшее ядерное топливо в РФ

Энергоатом решил окончательно отказаться от вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с украинских АЭС на переработку и временное хранение в РФ. Об этом руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин сообщил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка».

Отвечая на вопрос журналистов, Петр Котин отметил: начиная с нынешнего года Энергоатом больше не пользуется услугами российских радиохимических предприятий. «Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства », - отметил глава компании.

Он также сообщил, что уже в июле 2021 Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию ОЯТ. Руководитель Энергоатома напомнил, что строительство всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранения отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на площадке ЦХОЯТ Энергоатом завершил в декабре 2020 года.

По его словам, сейчас идут пусконаладочные работы и испытания оборудования и оборудования, поставленного на ЦХОЯТ американской компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется во II квартале 2021.

Источник: elektrovesti.net

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