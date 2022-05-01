Энтони Блинкен этой ночью говорил с министром иностранных дел Украины Кулебой

«Я рассказал о последних шагах США в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой, ничем не спровоцированной войны Кремля», – написал в своём twitter госсекретарь США.

В частности, речь шла о предоставление Украине $33 млрд на нужды безопасности, экономики и гуманитарной помощи.

Также обговорили планы возвращения американских дипломатов в Украину, в том числе говорили о первых визитах во Львов на этой неделе и о планах вернуться в Киев как можно скорее.

Источник: https://t.me/truexanewsua/44562

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