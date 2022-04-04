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Эпоха бесхребетной геополитики

Эпоха бесхребетной геополитики

То, что Россия сейчас развернула масштабную информационную кампанию по отбеливанию преступлений, которые совершал и продолжает совершать её оккупационный контингент в Украине, было вполне предсказуемо. Ведь совершать военные преступления – это традиционно для российской армии. Вспомните Чечню, Грузию, Сирию, ЦАР, Ливию. Точно так же традиционно как после отбеливать фейками эти преступления.

Российская армия это убийцы, насильники и мародёры. И тридцать лет российской армии сходили с рук её преступления. В то время как югославские палачи понесли наказание за свои преступления, российские кураторы резни в Чечне, по-прежнему на свободе. За грузинские преступления – никто не понёс справедливого наказания. Сирия? Преступления ЧВК “Вагнер” в ЦАР и Ливии?

Украина станет испытанием для международной судебной системы, которая должна будет показать, что она хоть чего-то стоит или ей доверия больше быть не может. И тогда, после завершения войны, Украина, а точнее украинские спецслужбы возьмутся за то, чтобы справедливость восторжествовала.

Ну, а пока, Россия собирает экстренное заседание Совбеза ООН, на котором будет фейками оправдывать свои зверства в украинских городах. Оправдывать геноцид украинцев.

Я понимаю, что России в ООН никто не поверит, но сам факт, что она всё ещё в Совбезе ООН, всё ещё имеет там право голоса и более того – вето! Думаю, что если бы Гитлер ещё бы был жив, то и ему бы в Совбезе ООН тоже предоставили бы слово, для оправдания Холокоста.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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